V soutěži plné mužů chtěla fotografka jen trochu uznání, nakonec všechny porazila

Australanka Krystle Wrightová říká, že byla naprosto ohromena, když ji vyhlásili absolutní vítězkou prestižní světové soutěže fotografů extrémních sportů. Red Bull Illume už existuje sedmnáct let, ale zatím ho ještě žádná žena nevyhrála. "To je neuvěřitelné," radovala se. Jejím původním cílem bylo vydobýt si místo a ocenění v oboru, kde výrazně převažují muži. A povedlo se jí to dokonale.

Snímek Krystle Wrightové zachycuje horolezkyni Angelu VanWiemeerschovou zdolávající skalní průrvu v Long Canyonu v americkém Utahu. Kromě absolutního prvenství získala Wrightová také první cenu v kategorii Inovativní přístup. Její fotografie totiž vznikla s pomocí umělého osvětlení. "Oblast, ve které Long Canyon leží, v té době zasáhla vlna veder, což znamenalo, že jsem měla jen pár drahocenných odpoledních hodin ve stínu na to, abych do skal nainstalovala světla. Napřed jsem měla velké nervy, jestli to všechno vyjde. Když jsem pak viděla, jak padá tma a průrva ožívá, byl to velkolepý pocit," vzpomíná Wrightová na okamžiky, kdy oceněný záběr vznikl. Pro fotografy dodala i pár technických detailů. Použila bezzrcadlovku Leica SL2, pro snímek si nastavila čas na 1/30 sekundy, clonu na f/4 a citlivost na ISO 3200. Při volbě absolutního vítěze porota vybírala z deseti snímků a videí, které vyhrály jednotlivé kategorie Red Bull Illume Image Questu. Přinášíme je ve fotogalerii - a společně s nimi také výběr dalších snímků, které se v soutěži umístily mezi padesáti nejlepšími.