Tak vypadal svátek fotografie v Paříži. Na veletrhu Paris Photo vystavovali i Češi

Paříž každý rok v listopadu ožije špičkovou fotografií. Na největším evropském fotografickém veletrhu Paris Photo se setkávají autoři, milovníci fotografie, galeristé i sběratelé. Letošní ročník i reakce českých fotografů a kurátorů na něj zachycuje unikátní fotoreportáž, která vznikla pro Aktuálně.cz.

V pařížském multifunkčním sále Grand Palais Éphémère můžete klidně strávit celých pět dní veletrhu Paris Photo. Na ploše deseti tisíc metrů čtverečních se neustále něco zajímavého děje. Střídají se tam prohlídky galerií, vernisáže, představování nových knih, autogramiády, besedy s umělci, teoretiky či kurátory.

Veletrh je rozdělen do tří sektorů. Ten hlavní nabízí expozice zavedených soukromých galerií. Další je určen začínajícím umělcům a nese označení Curiosa. Ve třetím sektoru představují své publikace různá nakladatelství.

Grand Palais Éphémère je dočasný multifunkční sál poblíž Eiffelovy věže, který byl otevřen loni a měl by být demontován po letních Olympijských hrách v roce 2024. Půdorys paláce má tvar baziliky. V hlavní lodi je vysoký tmavý strop, během veletrhu Paris Photo zde byly galerie s lokálním osvětlením děl a téměr chrámové ticho. Zcela jinak to vypadalo v jakémsi předlodí - tam naopak proudilo denní světlo zaoblenou střešní konstrukcí - a osvětlovalo opravdové živé tržiště. Nacházel se tam sektor knih. Energie, která odtud vyzařovala, odpovídala stále rostoucímu zájmu o fotografické publikace.

Nabídka letošního 25. ročníku Paris Photo, který se odehrál od 10. do 13. listopadu, byla bohatá a rozmanitá, o čemž svědčí i následující data:

Paris Photo 2022 v číslech veletrh navštívilo 61 tisíc návštěvníků

k vidění byla díla 1613 umělců a umělkyň

zastoupeno zde bylo 134 zavedených galerií, 16 galerií zaměřených na začínaající umělce a 34 nakladatelství

odehrálo se zde na 400 autogramiád

proběhlo 36 rozhovorů s umělci o knižních projektech a 15 panelových

byly uděleny tři knižní ceny

prodaly se fotografie za miliony eur

České galerie chyběly, čeští autoři ne

Na veletrhu byla k vidění i díla českých autorů Josefa Koudelky, Jaromíra Funkeho a Jaroslava Rösslera, ale bylo to díky tomu, že je zde představily zahraniční galerie. Také pedagog, kurátor, teoretik a fotograf Vladimír Birgus měl na letošním Paris Photo vystaveny své fotografie a knihy. "Lublaňsko-vídeňská galerie Photon vystavovala moje fotografie ze semdesátých a osmdesátých let ze souboru Tak mnoho, tak málo. Škoda, že se Paris Photo už dlouho nezúčastňuje žádná česká galerie, na rozdíl třeba od galerií z Maďarska," konstatoval Birgus.

Na otázku, kterého z mnoha autorů vystavujících na Paris Photo by on sám vybral, pokud by to mohl být jen jeden člověk, měl jasnou odpověď: "Byl by to Kanaďan Edward Burtynsky." Ten samozřejmě není objevem letošního Paris Photo, jde o mezinárodně známého autora. "Jeho technicky stále dokonalejší a výtvarně působivější fotografie často silně devastovaných krajin, snímaných z letadel a dronů, jsou opravdu silným varováním před ekologickou katastrofou," vysvětlil Birgus.

Řada galerií připomínala také díla nedávno zesnulého Williama Kleina. "Byl to mimořádně originální tvůrce, který zcela zásadním způsobem ovlivnil vývoj dokumentární i módní fotografie," uvedl Birgus.

Covid je pryč, veletrh nabral druhý dech

Podle fotografa, pedagoga a kurátora Václava Podestáta nabral veletrh Paris Photo druhý dech po nucené covidové přestávce. "Vrátili se mnozí osvědčení galeristé, především z USA, knižní prodejci z Japonska, přibyla návštěvnická veřejnost, což se dostatečně projevilo zejména o víkendových dnech. Zaujala mě tradičně nabídka galerií Fraenkel, Robert Koch ze San Franciska, Howarda Greenberga z New Yorku. Působivá byla také prvotřídní instalace nejen portrétů Richarda Avedona či Irvinga Penna v londýnské galerii Hamiltons," řekl a posteskl si, že česká fotografie byla bohužel zastoupena velmi málo.

Paris Photo přineslo mnoho nových a zajímavých knih

Na veletrhu Paris Photo se objevila řada velmi zajímavých publikací. Pro Václava Podestáta to byla například například kniha s dokumenty vztahujícími se k dílu americké fotografky Diane Arbus. "Nesporně mne zaujala svěží přehlídka drobných nakladatelů a prodejců knih, odehrávající se u řeky Seiny, nedaleko Muzea D ́Orsay, v němž po překonání fronty čekajících stála za zhlédnutí také úžasná retrospektiva Báseň o životě, lásce a smrti malíře Edvarda Muncha," uvedl.

"Na Paris Photo oceňuji především přidružený program, výstavy, veletrh autorských fotografických knih Polycopies, prezentace nakladatelství i soutěže knih," konstatoval Tomáš Pospěch, který kromě fotografování, kurátorství a pedagogické činnosti také vydává knihy v nakladateství PositiF.

"A protože mám v Uměleckoprůmyslovém muzeu na starosti sbírku Josefa Koudelky, byla pro mne návštěva Paříže tentokrát specifická. Absolvoval jsem 'školení' v Magnum Agency, což je samozřejmě velká zkušenost." (Magnum je nejprestižnější fotografická agentura na světě a Josef Koudelka je jejím členem - pozn. red.).