Foto: Nepál marně vyhlíží zahraniční turisty, ale život se vrací do starých kolejí

Po dvou letech pandemie se do Nepálu vracejí zahraniční turisté jen pomalu. Tamní úřady puntičkářsky spočítaly, že vloni navštívilo zemi jen 150 962 turistů, což je nejméně od roku 1977. Je to propastný rozdíl ve srovnání s rokem 2020, kdy vláda počítala se dvěma miliony návštěvníků, které měla přilákat kampaň Visit Nepal. Jak se nyní v Nepálu žije, zachytil fotoreportér Michal Novotný.

Majitelé ubytoven a hotýlků podél slavných treků v oblasti Annapurny a Everestu zatím marně vyhlížejí davy turistů, na které byli zvyklí před covidem. Do opuštěného Himálaje vyrazili mladí Nepálci a trekking se stal mezi mládeží oblíbenou kratochvílí. Studenti z tamních měst mají s vysokohorským terénem, sněhem a ledem občas menší zkušenosti než našinec z Polabí zvyklý na lyžování v Alpách. Na několikadenní putování vyrazí špatně oblečení a v nevhodných botách, které se ve sněhu brzy promáčí. V poznávání vlasti je ale nic nezastaví. Ponožky si dají do igelitky, vklouznou do tenisek a s bambusovou holí pokračují třeba až do základního tábora pod Annapurnou ve výšce 4130 metrů nad mořem pořídit vysněný snímek na Instagram.

Mimo turistické destinace se život vrátil do starých kolejí. Sochu plovoucího boha Višnu v chrámu Budhanilkantha pečlivě omývají hinduističtí novicové každé ráno i večer už po staletí. Newarové v káthmándském údolí uctívají žijící bohyni Kumárí a snad každý den oslavují nějaký svátek. Šamani kmene Magar vykonávají léčivé rituály, jak se je naučili od předků. Na lehčí nemoci či nepřízeň osudu stačí, když jediný šaman během mnohahodinového obřadu obětuje kuře. Je-li potřeba opravdu silné kouzlo, musí spojit síly několik šamanů a za oběť padne alespoň koza, na které si později pochutná celá vesnice. Služby šamanů jsou stále žádanější a někteří Nepálci věří, že si dokážou poradit dokonce i s covidem.

O fotografovi

Michal Novotný (1973) - začal kariéru v osmnácti letech fotografováním konfliktu v bývalé Jugoslávii. Pak působil v časopise Reflex a v Pátku Lidových Novin. Od roku 2009 je na volné noze a publikuje v nejprestižnějších světových novinách a časopisech. Jeho reportáže získaly mnoho ocenění - mezi nejvýznamnější patří třetí cena v soutěži World Press Photo v kategorii Každodenní život nebo první místo v soutěži Best of Photojournalism 2007 v kategorii Každodenní život. (red)

