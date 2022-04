Fotky nabité touhou cestovat. Nejkrásnější krajiny ze světové soutěže

Při slavnostní ceremonii byly na vojenském letišti poblíž Washingtonu naloženy do vojenského speciálu ostatky generála Františka Moravce. Letoun nyní urnu s popelem někdejšího velitele československé rozvědky, který stál za atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, přepraví do Čáslavi. Uložena bude v kolumbáriu na místním hřbitově. Moravec se v této podobě vrací do vlasti téměř 56 let po své smrti, symbolicky nedlouho před 80. výročí atentátu.

Slavnostní ceremonie naložení ostatků se uskutečnila na letišti Andrewsovy vojenské základny jihovýchodně od Washingtonu. Piety se kromě ministryně obrany Jany Černochové, dalších představitelů ministerstva obrany a poslanců zúčastnili například zástupci amerických zpravodajských služeb. Urnu po krátkém ceremoniálu převzal od čestné jednotky ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek, který ji odnesl do vojenského speciálu.

Na jeho palubě jsou kromě členů delegace Černochové, která cestu do USA využila i k jednání například s americkým protějškem Lloydem Austinem, i potomci generála Moravce včetně vnučky Anity Moravcové Gardové a vnuka Alana Moravce Garda.