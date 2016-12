Báječné pohledy z vesmíru. 33 nejlepších záběrů pořízených astronauty a fotografy NASA

před 1 hodinou

Každý rok astronauti a fotografové americké vesmírné agentury NASA pořídí tisíce snímků. Vybrali jsme z nich 33 záběrů, které určitě stojí za to vidět. A pokud bychom měli vybrat jednotlivce, který by si zasloužil speciální cenu, je to astronaut Scott Kelly. Jeho záběry detailů zemského povrchu jsou úžasné.

Fotograf, který pořizuje snímky z vesmíru, má oproti tomu pozemskému jednu velkou výhodu: vesmírné stanice obvykle obkrouží Zemi několikrát za den.

A v čem je ta fotografická výhoda?

Třeba v tom, že několikrát za den vidíte nádherně barevné východy a západy slunce. Každý fotograf-krajinář potvrdí, že to je jeho tajný (a nesplnitelný) sen. Můžete také ze zcela neobvyklé perspektivy pozorovat nádherné efekty, které vytváří polární záře. A fotit neuvěřitelné obrazce zemského povrchu, které připomínají abstraktní umění.

Prošli jsme snímky americké NASA, zveřejněné během tohoto roku. A vybrali jsme fotografie, které všechny zmíněné věci ilustrují. U snímků, kde to NASA umožnila, jsme k fotkám napsali i údaje o tom, jakou technikou byly pořízeny. Není velkým překvapením, že jde ve většině případů o zrcadlovku Nikon D4, která se pro fotografování z vesmíru hodí už jen proto, že podává velice dobrý výkon ve špatných světelných podmínkách.

A pokud bychom měli vybrat jednoho astronauta, který nás svými fotkami opravdu okouzlil, byl by to zcela jistě dvaapadesátiletý Scott Kelly. Snímky tohoto bývalého bojového pilota nejsou pouhým dokumentem. Jsou to fotografie s velkým F, ve kterých je vidět jeho výtvarné cítění, smysl pro kompozici i pro abstraktní umění. Mimochodem, mnoho záběrů, které pořídil, najdete na jeho instagramu – stojí za to se tam podívat.

autor: Tomáš Vocelka