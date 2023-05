Fotky, které potěší: retro sluchátko, dívka s vlasy jako oheň a krása nedokonalosti

Fotografie, na které je zachycen člověk se sluchátkem a klasickým vytáčecím telefonem, byla ještě před třiceti lety docela normální. Dnes je to retro, se kterým se dá vyhrát národní kolo světové fotosoutěže - v našem případě Sony World Photography Awards v Kuvajtu. Ve fotogalerii přinášíme vybrané snímky národních a regionálních vítězů z celého světa.

Hned na úvod je potřeba uvést, že národní kola prestižních Světových fotografických cen (Sony World Photography Awards) probíhají jen v některých zemích - celkem je jich pětapadesát. Vítězové národních cen jsou vybíráni z fotografů, kteří se přihlásili do části soutěže označované jako Open (hodnotí se tam jednotlivé snímky).

Česká republika tento rok národní kolo nepořádala. Je to dáno novinkou letošního ročníku, kterou je udělování čtyř nových evropských regionálních cen. Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Moldavsko patří do skupiny států, ve které se místo několika národních titulů vyhlašuje jen jeden regionální vítěz. Podobně to mají také pobaltské země Lotyšsko, Estonsko a Litva. I zde je vyhlašován jeden společný vítěz. Totéž platí i pro třetí skupinu, zahrnující Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černou Horu, Kosovo, Bosnu a Hercegovinu. Čtvrtou regionální skupinou je pak Kypr, Řecko, Bulharsko a Severní Makedonie.

Vyhlašování národních a regionálních cen je doplňkovou akcí Sony World Photography Awards. Nejprestižnější částí soutěže je vyhlašování vítězů v deseti profesionálních kategoriích (od krajiny a zátiší přes kreativní fotografii až po dokument a zpravodajství, hodnotí se série snímků). Z těch se pak vybírá absolutní vítěz. Letos se jím stal Portugalec Edgar Martins.