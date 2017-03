Nahá dívka v kruhu a kompozice z půllitrů piva. Fotky zachytily počátky akčního umění v Česku

před 1 hodinou

V Muzeu umění Olomouc probíhá až do 11. června výstava Okamžité chrámy, která prostřednictvím dobových fotografií představuje, jak vypadaly začátky akčního umění v bývalém Československu. Fotografie mapují různé happeningy, performance, akce v krajině i takzvaný bodyart.

Výstava Okamžité chrámy, která nese jméno jedné z akcí Milana Knížáka vznikajících v letech 1970-1971, představuje na zhruba stovce exponátů akční umění od šedesátých let až téměř po současnost.

Za vznikem silného proudu uměleckých aktivit mimo galerie stojí podle jednoho z kurátorů Ladislava Daňka dobová popularita pop artu. "Ten totiž ve Spojených státech už v šedesátých letech nebývale nastartoval trh s uměním i to, čemu se dnes říká umělecký provoz," říká.

"Část umělců byla z tohoto vývoje znechucená a chtěli umění vrátit jeho původní, řekněme magickou funkci. Proto vyšli z galerií ven, do alternativních prostor, do krajiny…," vysvětluje Daněk. Po těchto pomíjivých akcích však zůstala nejčastěji jen fotodokumentace.

Umělecká revolta šedesátých let nakonec vyústila v to, čemu dnes říkáme akční umění. To velmi brzy našlo odezvu i v tehdejším Československu. Jeho průkopníkem byl Milan Knížák, jehož akce Procházka po novém světě (Demonstrace pro všechny smysly) vznikla již v roce 1964.

"Milan Knížák jako člen skupiny Fluxus pobýval v letech 1968-1970 ve Spojených státech a vedle přednášek na univerzitách tam realizoval i několik akcí. Celou řadu akcí pak připravil i doma," doplnila kurátorka Štěpánka Bieleszová.

Kromě Knížákových akcí je na výstavě v Olomouci zdokumentováno i mnoho dalších projevů akčního umění od českých umělců. Je mezi nimi například Hugo Demartini, Eugen Brikcius a řada dalších.

Kde Muzeum moderního umění, Denisova 47, Olomouc Kdy do 11. června 2017 Otevřeno Denně mimo pondělí, 10.00 - 18-00 Vstupné 70 Kč / 35 Kč (do jednoho objektu)

(S využitím podkladů Muzea umění Olomouc)

autor: Tomáš Vocelka