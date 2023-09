Na co se tady stojí fronta? Na pokémony, přece. A přijel dokonce i živý Pikachu

Ta otázka byla vlastně trochu nemístná. Starší pár, který míjel dlouhou frontu na Václavském náměstí, se zeptal: Na co se tady stojí? Vzhledem k tomu, že téměř každý člověk měl na hlavě žlutou čelenku s ušima jako pokémon Pikachu, byla odpověď zjevná. Stálo se na pokémony. Tedy na první pokémon store ve střední Evropě, který vznikl pod záštitou společnosti Pokémon Company International.

Už kolem půl deváté ráno se v neděli 10. září začali před Luxorem na Václavském náměstí scházet fanoušci, aby byli pokud možno mezi prvními lidmi, kteří do nově otevírané prodejny vkročí. "Už je jich tam sto," začalo se po chvíli šířit mezi prodavači, kteří dokončovali poslední přípravy.

Tím to ale neskončilo. Fronta rychle rostla a v okamžiku, kdy byla nejdelší, se táhla od Luxoru až za roh do Opletalovy ulice. Pro fanoušky to byl svátek, protože podobný obchod, vybudovaný ve spolupráci se společností Pokémon Company International, je v celé Evropě už jenom jeden. Našli byste ho v Londýně, kde mají pokémoni evropskou centrálu - a pro pořádek je potřeba říci, že Britové mají tzv. Pokémon center, což je velký samostatný obchod, zatímco u nás máme "shop in shop", menší obchod v rámci větší prodejny - Luxoru. Jednání a přípravy, než obchod v České republice vznikl, trvaly téměř rok.

0:56 Otevření Pokemon shopu v Luxoru na Václavském náměstí, Praha, 10. 9. 2023 | Video: Tomáš Vocelka

Nově otevřenou prodejnou prošlo první den přes šest tisíc návštěvníků. Kromě sběratelských karet Pokémon: Trading Card Game byla v regálech připravena ještě spousta dalších věcí, které s fenoménem pokémon souvisí: od plyšáků přes puzzle a alba až po kšiltovky. "Těšíme se, že se v obchodě v budoucnu objeví exkluzivní obsah nejen pro děti, ale i pro sběratele," říká Milan Zwiefelhofer, který se podílel na projektu.

Podepíšete se mi na ramínko podprsenky?

A pak tam byla ještě další obrovská lákadla: Třeba veliký žlutý maskot Pikachu, který v prvním patře Luxoru bavil návštěvníky, nebo český mistr světa roku 2022 v karetní hře Pokémon: Trading Card Game Ondřej Škubal. Od fanoušků se mu dostalo vřelého přijetí, a jedna z fanynek ho dokonce překvapila otázkou: "Podepíšete se mi na ramínko podprsenky?" Je přitom potřeba zmínit, že mezi fanoušky a fanynkami pokémonů nejsou jen děti, ale i dospělí muži a ženy.

Kulturní fenomén pokémon odstartoval v roce 1996 v Japonsku a odtud se postupně rozšířil do celého světa. Na počátku bylo uvedení videoher Pokémon Red a Pokémon Blue od společnosti Nintendo, pak přišly animované filmy, sběratelské karty a další licencované produkty. Karty Pokémon: Trading Card Game se staly senzací a mnoho dnešních třicátníků si vzpomene, že s nimi v dětských letech vyrůstali. Pokémoni dobře zvládli i přechod do digitální éry a dnes je velmi populární hra Pokémon Go na mobilních telefonech, která pracuje s prvky rozšířené reality.