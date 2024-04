Koleda s Jidášem, betlémy a kouzelná nit. Lidové velikonoční zvyky ve skanzenu

Lidové Velikonoce si dnes spojujeme především s pondělní pomlázkou. Tradičních zvyků však bylo ve skutečnosti mnohem více. Na Velký pátek se předly kouzelné nitě, na Bílou sobotu chodily po vesnicích průvody koledníků se zrádným Jidášem a v některých regionech měli dokonce i speciální velikonoční betlémy. Staré zvyky si o víkendu připomněli ve skanzenu lidových staveb v Kouřimi.

Národopisný pořad v Muzeu lidových staveb v Kouřimi připomněl mimo jiné také "tajnou" symbolickou řeč zamilovaných, ukrytou ve zdobení velikonočních vajíček. Zdobených vajíček nepřipravovaly dívky a ženy mnoho, bývaly určeny jen pro užší okruh koledníků. Pro děti ze sousedství a neplánované návštěvníky bývala obvykle určena nezdobená vajíčka.

Pro zamilované mělo zdobení velký význam: Pokud chlapec dostal vajíčko zdobené srdíčky, dávala mu tím dívka najevo, že ho má ráda. A když mu ještě uvázala kolem krku červený šátek, říkala tím, že by stála o to, aby ji brzy požádal o ruku.

V případě, že vajíčko zdobily obrázky květin, říkalo to chlapci, že láska uvadá a bylo by dobré něco s tím dělat. A pokud tam byl košíček, bylo to špatné. Dívka dávala najevo, ať už za ní hoch raději nechodí.