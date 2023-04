Portrétní fotograf vzal mobil do ateliéru. Snímky modelek jsou jako z časopisu

Profesionální fotograf Petr Kozlík, který se specializuje především na portréty, módu a reklamu, vzal do ateliéru místo zrcadlovky špičkový mobilní telefon s velkým palcovým snímačem. Jak snímky modelky dopadly? On sám si to pochvaloval. Fotky podle něj překvapují množstvím detailů a blíží se tomu, co dokážou klasické digitální fotoaparáty.

Petr Kozlík fotografoval s telefonem Xiaomi 13 Pro, který je zástupcem kategorie technicky nejpokročilejších fotomobilů. Přístroj má velký palcový snímač - podobný, jako mají špičkové kompaktní fotoaparáty, které jsou mezi fotografy velmi oblíbené (například různé generace modelu Sony RX100 nebo Canonu G7). "Velký snímač je poznat například v tom, že fotografie mají spoustu detailů," říká Kozlík, který ocenil i barevné podání snímků. Za tím stojí experti z německé firmy Leica, která je mezi fotografy legendou. Přinesou palcové snímače další posun v mobilní fotografii? Takzvané palcové snímače se osvědčily v kompaktních fotoaparátech. Za dobrých podmínek dokážou vytvářet technicky velice kvalitní fotografie. Oblíbila si je i řada profesionálních fotografů. Přístroje vybavené těmito snímači používají jako fotozápisníky, ale klidně i jako hlavní fotoaparát, pokud potřebují něco opravdu malého nebo nenápadného. Právě dražší kompaktní fotoaparáty jako jediné dokázaly relativně dobře odolávat nástupu mobilních telefonů. Levnější kompakty s menším snímačem v podstatě zcela vyklidily místo mobilům (až na takzvané ultrazoomy), protože oproti nim nedokázaly nabídnout nic navíc. V mobilních telefonech se palcové snímače začínají teprve prosazovat, a to zatím v těch nejdražších modelech. Pokud se rozšíří, bude to zřejmě znamenat další skok v kvalitě mobilní fotografie a také další významný posun v přechodu od fotoaparátů k focení mobilními telefony. Jen pro technickou přesnost je potřeba dodat, že "palcový snímač" je obecně používané, ale zavádějící označení. Má totiž úhlopříčku velkou zhruba 16 milimetrů, což má k jednomu palci (25,4 mm) dost daleko. (Vysvětlení najdete zde). Jak špičkový fotomobil obstojí vedle kompaktního fotoaparátu? Předně je třeba říci, že palcový snímač, srovnatelný s tím, jaký mají třeba kompakty typu Sony RX100, má jen jeden ze tří fotoaparátů zabudovaných do mobilu Xiaomi 13 Pro, se kterým fotil v ateliéru Petr Kozlík. Tento hlavní fotoaparát má širokoúhlý záběr (pro fotografy - jde o ekvivalent 23mm objektivu). Teleobjektiv (75 mm) a ultraširokoúhlý objektiv (14 mm) mají snímače menší. Fotoaparát Sony RX 100V má palcový snímač v celém rozsahu zoomu, tedy od 24 mm do 70 mm. Na druhou stranu, telefon dokáže fotky lépe zpracovat, takže už se nemusí dále upravovat v různých programech a díky softwarovým kouzlům se jednoduše postará také o pořízení dobrých nočních fotek nebo portrétů s rozostřeným pozadím. Obecně se dá říci, že pokud chce mít člověk povedené fotky, aniž by o fotografování něco věděl a aniž by chtěl obrázky dále upravovat, je pro něj mnohem lepším řešením mobilní telefon. A ty s palcovými snímači to ještě o dost vylepší. Tomu, kdo chce fotografie upravovat sám, ovládá fotografickou techniku i postproces a ví, jakého výsledku chce přesně dosáhnout, může ještě palcový kompaktní fotoaparát přinést lepší výsledky. Ale ruku v ruce se zlepšováním mobilních telefonů je stále větší otázkou, jestli ten už docela malý rozdíl stojí za to, nosit s sebou kromě mobilu i malý fotoaparát. Jak dopadne srovnání zástupce špičkových fotomobilů s velkými bezzrcadlovkami? Pokud fotografie pořízené za dobrého světla člověk prohlíží jen na obrazovce mobilu nebo menšího notebooku, pak v podstatě žádný. Pro velké zvětšeniny a kvalitní tisk je však profesionální fotoaparát v technické kvalitě obrazu o dost napřed. A s tím, jak se zhoršují světelné podmínky, zvětšuje se také rozdíl v kvalitě fotek pořízených zrcadlovkou nebo bezzrcadlovkou a mobilem. Kdo ještě potřebuje fotoaparát? Odpověď je vcelku jednoduchá: Za prvé fotografové, kteří hledají tu nejvyšší technickou kvalitu obrazu. A pak také ti, kdo fotí hodně teleobjektivem, ti, kdo fotí rychlý pohyb, a ti, kdo fotí za zhoršených světelných podmínek. Fotoaparát je také stále nenahraditelný pro všechny, kdo pořizují technicky náročné snímky a zaměřují se například na makro nebo astrofotografii). Mobilní telefony zatím také neumí spolupracovat s profesionálními studiovými blesky (i když už i zde se objevují první výjimky). A kdo už fotoaparát nepotřebuje? V podstatě všichni ostatní. Jak znovu potvrdilo focení v ateliéru, moderní kvalitní mobily už fotí opravdu dobře a rok od roku se zlepšují.

