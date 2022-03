I tady žijí lidé. Afghánistán zničený válkami očima fotografa Jiřího Turka

Válku fotit nejel. Přesto jsou jeho fotografie upřímným dokumentem o životě lidí, kteří si válku nevybrali, ale přesto v ní musejí žít. Snímky Jiřího Turka z Afghánistánu, vystavené v pražské Leica Gallery, nejsou fotožurnalistickým dokumentem z válečné zóny, ale kladou si za cíl ukázat běžné každodenní radosti a strasti lidí, kteří žijí v oblasti zničené nekonečnými konflikty, boji a násilím.

"Jsou to obrazy plné emocí, strachu a života ve své surovosti a obyčejnosti," říká kurátorka výstavy Karolina Kovářová. "Na snímcích uvidíte tváře dětí, které zestárly příliš rychle na to, aby měly šibalské nebo dětské tvářičky. Kluky, kteří vyplavují emoce u fotbálku. Ženy, jejichž tváře sotvakdy uvidíme, a muže, kteří nemají na radost čas," dodává.

Ačkoliv dvacet velkoformátových snímků vzniklo už v roce 2011, velmi rezonují se současným vývojem ve světě a do jisté míry připomínají válku na Ukrajině. "Každý den jsem měl upřímnou radost z fotografií, které se mi podařily, umocněnou smutkem z toho, co jsem viděl. Kábul byl tehdy uprostřed války, lidé měli ale jiné starosti, ty nejzákladnější. Chtěli se najíst, napít, chtěli si zatopit. A to bylo a je moje poselství fotek z Kábulu: I tady žijí lidé," říká fotograf Turek.

Jiří Turek (*3. 5. 1965) fotografuje pro časopisy a pro reklamní kampaně. Kromě portrétní, reportážní a komerční fotografie se rád vrací k základům černobílé fotografie a znovuobjevuje různé dávné techniky, především technologii lithprintu.

O výstavě:

Jiří Turek: I tady žijí lidé. Leica Gallery Praha, kurátorka Karolina Kovářová. Výstava potrvá do 24. dubna.