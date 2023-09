Světové fotky přírody: Čápi lovící u spáleniště i válečné mládě tygra z Ukrajiny

Čápi čekající na hranici zapáleného porostu na svou kořist, středomořští tuleni ohrožení vyhynutím i mládě tygra, které muselo být evakuováno do Polska kvůli válce na Ukrajině. Prestižní světová fotografická soutěž Wildlife Photographer of the Year zveřejnila první snímky z letošního ročníku. Přinášíme je ve fotogalerii.

Londýnské Přírodopisné muzeum (Nature History Museum) odhalí 13. října nejnovější výstavu toho nejlepšího z prestižní světové fotografické soutěže Wildlife Photographer of the Year. Bude tam k vidění stovka výjimečných fotografií přírody z celého světa. Měsíc předem zveřejnili pořadatelé malou ochutnávku: patnáct snímků, které sice nezvítězily v žádné z kategorií, ale získaly čestná uznání (najdete je ve fotogalerii u tohoto článku). Rukama poroty letošního ročníku soutěže prošlo 49 957 snímků od fotografů všech věkových kategorií a z celkem 95 zemí světa. Vítězové budou vyhlášeni 10. října na slavnostním ceremoniálu. "Na porotu nejvíce zapůsobila škála témat, od absolutní krásy, zřídka vídaného chování a druhů až po snímky, které jsou drsnou připomínkou toho, co děláme s přírodou," konstatovala předsedkyně poroty Kathy Moranová. Podle ředitele Přírodopisného muzea Douga Gurra přináší výstava fotografií ze soutěže Wildlife Photographer of the Year úžasné pohledy na přírodu. "Zároveň také nabízí naději a naznačuje, jak mohou lidé chránit životní prostředí," uvedl. Výstava v Přírodovědném muzeu v Londýně začne 13. října 2023 a skončí 30. června 2024. Vstupenky jsou již v prodeji na webu Přírodopisného muzea. Otevřeno bude vždy od pondělí do neděle od 10.00 do 17.50 hodin. Už od 16. října mohou fotografové začít posílat přihlášky do dalšího ročníku, který bude jubilejní - šedesátý. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 7. prosince. Více informací je na stránkách www.nhm.ac.uk/wpy/competition.

