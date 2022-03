Žít svobodně v krásné přírodě. Fotograf ukazuje příběhy lidí, kteří to dokážou

Fotograf Janek Sedlář odešel z panelákového bytu, koupil si obytné auto a společně s rodinou začal putovat po republice, aby zaznamenával a vyprávěl příběhy lidí, kteří odešli žít svobodně a v souladu s přírodou. Nakonec i on našel svůj vysněný pozemek a usadil se na Valašsku. Na webu Žít lehce zaznamenal sedmnáct nejrůznějších osudů a teď se s pomocí kampaně na HitHitu rozhodl přidat další.

Roman před patnácti lety odešel z města a říká, že je to ta nejlepší věc, kterou kdy udělal. Živí se jako včelař. Kaco a Ivanka mají dvě dcery a autistického syna. I kvůli němu se rozhodli žít co nejjednodušším životem v přírodě. Podobných příběhů jsou v Čechách a na Moravě desítky. Fotograf a kameraman Janek Sedlář se je rozhodl zaznamenávat, protože jsou inspirací pro ostatní. Natočil jich už sedmnáct a rád by v tom pokračoval. "Zrovna běží kampaň na HitHitu, s jejíž pomocí bych to chtěl zvládnout," vysvětluje.

I on sám může vyprávět podobný příběh jako lidé, o kterých natáčí dokumenty. Před pár lety žil s rodinou nedaleko Kyjova v domku. V roce 2016 vyhořeli a náhradní ubytování našli v paneláku. "Zjistili jsme, že něco takového opravdu nechceme," vypráví.

O tři roky později z panelákového bytu odešli, koupili si obytné auto a začali putovat po republice. "Zbavili jsme se pomyslných jistot a vyrazili jsme vstříc našemu snu, kterým bylo najít náš vysněný prostor pro život," říká. "Šli jsme do neznáma, ale s jasným záměrem. Inspirovat sebe a ostatní pomocí příběhů lidí, kteří už mají svůj pozemek a hospodaří v souladu s přírodou," dodává.

Společně s manželkou Lucií, která je psycholožka, začali příběhy sdílet na webu Žít lehce. "Chceme rozbít mýtus, že je složité a komplikované nasměrovat svůj život tímto směrem," vysvětluje Sedlář.

Během cest se jeho rodině zalíbilo na Valašsku a rozhodli se, že právě tam chtějí zůstat. "Cítíme, že sem patříme. Usadili jsme se v podnájmu ve Velké Lhotě a začali jsme hledat v okolí náš vysněný pozemek. Prodali jsme karavan a na podzim roku 2020 jsme koupili nádherné místo v obci Růďka," vypráví fotograf. Právě tam si svépomocí postavili tiny house. "Téměř na každém kopci v okolí je někdo s podobným pohledem na svět," říká Sedlář.

"Svůj vysněný prostor pro život jsme našli, ale v natáčení příběhů chceme pokračovat," vysvětluje. K dosavadním sedmnácti dílům a ke knize Žít lehce, která vyšla loni, hodlá s pomocí kampaně na HitHitu přidat ještě dalších patnáct inspirativních osudů. Minulý rok začali natáčet příběhy lidí, kteří se vyléčili nebo léčí z nějaké nemoci. Kromě toho chtějí sledovat další vývoj příběhů, které už popsali, a přinést také úplně nové.

Snímky lidí, kteří jsou hrdiny jednotlivých příběhů, si můžete prohlédnout ve fotogalerii u tohoto článku.