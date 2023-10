Fotky, které neskončily v popelnici: Masarykův pohřeb i prostitutky u Prešova

Fotograf Martin Wágner v rámci svého projektu Negativy z popelnice už léta sbírá historické snímky od neznámých autorů a z domácích archivů. Ty digitalizuje a vytváří archiv každodenního života v průběhu 20. století. Teď ho díky přispění veřejnosti rozšířil o další zajímavé fotografie a výsledek vystavuje v Galerii 400 ASA pod názvem Paměť světla.

Výstava fotografií, kterou Martin Wágner sestavil, bude otevřena do 31. října. Je tam k vidění řada velmi zajímavých snímků, které by už asi nikdy nespatřily světlo světa, nebýt jednoduchého nápadu: oslovit lidi, aby se do projektu zapojili a nakrátko zapůjčili k naskenování své nezpracované fotografické archivy, které jim bez využití leží doma v šuplících, na půdách nebo ve sklepích.

Negativy, které veřejnost přinášela, skenoval Martin Wágner přímo v galerii 400 ASA. Cílem bylo objevit dosud neznámé, nepublikované snímky a ty nejzajímavější průběžně doplňovat do expozice.

"To, co sbírám, je vlastně obrazový dokument 20. století. Baví mě sledovat, jak převážně amatérští fotografové do focení vkládali svůj přirozený um a zručnost, aniž by ve fotografii byli formálně vzdělaní. Nalezené fotografie zároveň nesou informační hodnotu o každodenním životě ve dvacátém století," popisuje svůj projekt fotograf a kurátor Martin Wágner.

Výstava Paměť světla, která díky Wágnerově snaze vznikla, byla zahájena 20. září a potrvá do konce října.

Galerie 400 ASA se prostřednictvím spolupráce na projektu Paměť světla snaží pomoci prolomit bariéru mezi fotografy a diváky, umělci a návštěvníky a zapojit veřejnost do tvůrčího procesu přípravy fotografické výstavy. Současně se spolu s Martinem Wágnerem pokouší připomenout nedořešenou otázku, jak s fotografickými archivy nakládat. V České republice totiž není instituce, která by se jejich systematickým vyhledáváním a zpracováním zabývala. Často pak končí v koši jako nepotřebný odpad (například po úmrtí fotografa nebo po likvidaci firmy).

O výstavě:

Paměť světla. Galerie 400 ASA, Kováků 32, Praha 5. Kurátorem výstavy je Martin Wágner. Otevřeno je každý všední den od 9 do 17 hodin.

O autorovi výstavy:

Martin Wágner se narodil v roce 1980 v Praze. Navštěvoval Pražskou fotografickou školu a v roce 2013 absolvoval Institut tvůrčí fotografie. Od roku 1994 se středem jeho zájmu staly Rusko a Ukrajina. Fotografoval Transsibiřskou magistrálu i místa bývalých gulagů na Dálném východě, lovce velryb na Čukotce nebo vulkanology na Kurilském ostrově. Wágner získal několik ocenění a vystavoval doma i v zahraničí.