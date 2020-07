Fascinující fotky hrají barvami, je na nich pilot Šonka i snowboardistka Samková

Čeští fotografové sportu patří ke světové špičce a dokazuje to i výběr nadčasových snímků za posledních několik let, který sestavili editoři Red Bullu. Série fotografií se jmenuje Follow the lines a je ukázkou skvělé práce s kompozicí i s barvami. V sadě bezmála šedesáti záběrů od autorů z celého světa jsou zastoupeni tři čeští fotografové a tři čeští sportovci.

Do výběru, který obsahuje nejlepší snímky extrémních sportů z uplynulých let, se dostali Čeští fotografové Jan Kasl, Dan Vojtěch a Vladimír Rys. Všechno to jsou renomovaní a světově uznávaní autoři. Kromě toho na fotografiích figurují i tři čeští sportovci - akrobatický pilot Martin Šonka, snowboardistka Eva Samková a fleretista Alexander Choupenitch. Je všeobecně známé, že firma Red Bull podporuje extrémní sporty, má však také velký vliv na sportovní fotografii. Pracuje pro ni řada špičkových autorů, a navíc pořádá i nejrenomovanější fotografickou soutěž zaměřenou na tuto oblast - Red Bull Illume. Z 59 fotografií zařazených do nadčasové série Follow the lines jsme do galerie u tohoto článku vybrali více než polovinu - a jsou opravdu obdivuhodné.