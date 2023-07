Fenomén Barbie: Fotografka vytvořila portréty inspirované ikonickou panenkou

Růžová horečka, která propukla díky filmu Barbie, zaujala fotografku Editu Bízovou. Rozhodla se vytvořit sérii portrétů inspirovaných touto slavnou panenkou. Pro větší pestrost fotila modelku nejen ve stylu současných panenek Barbie, ale také v duchu šedesátých let, kdy stály na začátku své slávy.

"Nejdříve jsem musela sehnat modelku. Napadlo mě jich několik, ale nakonec jsme se domluvily se Zuzkou Sadloňovou z agentury Outfitter Models," přibližuje fotografka vznik celé série.

Bylo také potřeba dát dohromady koncept celého focení, vymyslet podobu scény i to, co bude mít modelka na sobě a jak bude nalíčená. Všechno se přitom točilo kolem růžové barvy, která k Barbie patří.

"Rozhodla jsem se Barbie nastylovat do různých desetiletí. Od podoby inspirované šedesátými lety až po vzhled v duchu generace Z v crop topu (a ano, bez podprsenky). Proto moje další kroky vedly do sekáče, kde jsem se snažila ulovit co nejvíc dobových a růžových kousků," vysvětluje Edita Bízová.

"U oblečení to ale neskončilo, k jednotlivým outfitům bylo potřeba potřeba doladit i šperky - inspirovala jsem se i tím, jak Barbie ztvárnila ve filmu Margot Robbie a jaké volí šperky na červené koberce," říká fotografka. Pokud jde o líčení, zvolily s vizážistkou Markétou Jičínskou nadčasový makeup, který bude vypadat dobře na snímcích evokujících šedesátá léta i na těch moderních.

Scénu ladila fotografka do růžových barev, chtěla, aby se všechno třpytilo a aby všechno navozovalo atmosféru Barbie party. "Kromě toho jsme postavili ještě jeden jednodušší set - pro něj jsem využila zmačkanou koupelnovou záclonu, která je za modelkou. Připadalo mi to, jako bychom fotili panenku proti víku její krabice," popisuje, jak vznikaly snímky.

O autorce snímků

Edita Bízová se fotografii věnuje více než deset let a získala řadu ocenění na mezinárodních soutěžích. Její snímky se často objevují v zahraničních i českých časopisech. Specializuje se především na portrét a módu. Její práci můžete sledovat na webu editbphoto.com nebo na Instagramu @editbphoto.