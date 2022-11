Bezzrcadlovky stále více využívají umělou inteligenci, ukazuje nový model od Sony

Moderní fotoaparáty jsou stále chytřejší. Ukazuje to i nejnovější profesionální bezzrcadlovka s vysokým rozlišením od Sony, která využívá umělou inteligenci k předvídání pohybu fotografovaného objektu. Díky novým algoritmům získaným pomocí strojového učení umí nový model A7R V při zaostřování rozeznávat nejen tělo, obličej nebo oko fotografovaného, ale nově také třeba končetiny nebo pózy.

Novinku jsme si měli možnost krátce vyzkoušet při jejím představení, které se odehrálo na pražské Grébovce. Když se ještě před oficiálním uvedením nového modelu začaly objevovat první úniky informací o chystané novince, technické údaje vypadaly velice podobně jako u předchozí bezzrcadlovky A7R IV. Oba to jsou profesionální přístroje s vysokým rozlišením 61 megapixelů, určené především pro komerční fotografii, krajinu a portréty. Původní dojem z úniků informací byl však mylný. Nový model přináší řadu vylepšení. Pokusíme se je krátce shrnout.

Zaostřování s využitím umělé inteligence

Model a7R V přináší systém automatického zaostřování nové generace. Má speciální procesor pro zpracování složitých algoritmů pro rozpoznávání objektů. Systém rozpoznávání lidí je chytřejší, kromě obličejů, očí a postav umí rozeznávat nově i končetiny, a dokonce i pózy, což mu umožňuje spolehlivěji sledovat člověka v pohybu.

Klíčová funkce pro fotografování portrétů, kterou je detekce očí při zaostřování, se nově více zaměřuje na oko samotné a ne na řasy, jak to bylo dříve. Zdá se to jako maličkost, ale u moderních vysoce světelných objektivů, které dosahují velice malé hloubky ostrosti (a díky tomu výrazně rozostřují pozadí scény) už to může mít velký význam.

Kromě toho dokáže fotoaparát rozpoznat oči, obličeje a hlavy zvířat a ptáků, stejně jako hlavy a těla hmyzu. Dokáže také identifikovat a sledovat auta, vlaky a letadla. A navíc by všechny tyto funkce měly být dostupné i v režimu videa.

Větší univerzálnost

Předchozí model A7R IV je výborný pro fotografování portrétů, reklamy nebo třeba krajiny a fotí natolik rychle, že velice dobře zvládá i takové disciplíny, jako je reportáž nebo sport. Má to však jedno velké ale: rozlišení 61 megapixelů je většinou pro takové využití příliš velké, při fotografování sérií snímků vzniká obrovská spousta dat, které zahlcují paměťové karty, a stejný problém nastává i při archivaci snímků.

Novinka bezzrcadlovka už tento problém nemá - dokáže totiž fotografovat ve formátu raw i v menším rozlišení 26 nebo 15 megapixelů. (Formát raw obsahuje neupravená data přímo načtená ze snímače, zatímco jpeg už je zpracovaný a upravený ve fotoaparátu. Raw je vhodnější pro další úpravy fotografií). Tím se ze Sony A7R V stává velice univerzální fotoaparát, který poslouží jak při reportáži, tak i při práci, kde záleží na co nejvyšším rozlišení snímků.

Nářky fotografů vyslyšeny

Většina výrobců fotoaparátů začala u všech modelů dbát na to, aby dokázaly uspokojit i tvůrce videa - a společně s touto snahou začaly mizet displeje výklopné jen nahoru a dolů. Nahradily je ty, které jsou otočné na kloubu (podobné, jako to mívají videokamery). Některým fotografům to vůbec nebylo po chuti. Když chcete takový displej naklonit, trčí do prostoru vedle fotoaparátu a není schovaný vzadu za tělem přístroje, jak to bývalo u výklopných displejů. Sony tyto nářky vyslyšelo a nový displej umí obojí. Dokáže se chovat jako ten starý výklopný i jako nový, s otočným kloubem.

Lepší stabilizace obrazu

Znatelně vylepšený je také systém stabilizace obrazu. Podle výsledků testů, které uvádí výrobce, by mělo jít až o 8 expozičních stupňů (předchozí model měl 5,5). Přeloženo do pochopitelnější řeči, měl by fotograf dokázat udržet "z ruky" výrazně delší časy expozice, jako je například půl vteřiny, aniž by byly fotografie rozmazané. A i když odhlédneme od takto extrémních příkladů využití, je dobře fungující stabilizace u fotoaparátů s vysokým rozlišením velice důležitá, protože na velkém a do detailů prokresleném snímku je každá drobná neostrost vidět.

Ať je všechno ostré

V Sony A7R V přibyla také funkce označovaná jako Focus Bracketing. Používá se v případech, že chce mít fotograf všechno na snímku ostré, ale normální cestou toho nejde dosáhnout. Fotoaparát pak pořídí několik snímků zaostřených na různá místa. Ty se pak dají softwarově složit do jedné fotografie, která je dokonale ostrá úplně všude.

Cena? Jako za profesionální fotoaparát

Nakonec tedy A7R V přináší mnoho velmi příjemných novinek. Pro ty, kdo už mají předchozí model, nejspíše nebudou důvodem k tomu, aby okamžitě běželi koupit si nový fotoaparát (i vzhledem k ceně, která je bezmála 114 tisíc korun). Ale pro ty, kdo o fotoaparátu s vysokým rozlišením uvažují, je to vítaný posun vpřed: přináší totiž mnoho věcí, které fotografům ulehčují práci.