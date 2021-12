Poezie dětského světa a portréty osobností očima fotografky Barbory Jelínkové

V knize fotografky a výtvarnice Barbory Jelínkové nazvané Rozpomenutí, která právě vyšla, se prolínají portréty známých osobností, jako jsou například zpěvačka Lucie Vondráčková nebo herečka Vilma Cibulková, s poetickými pohledy do dětského světa a s autorskými texty. Vydání knihy provází také výstava autorčiných prací v Mladé Boleslavi.

Barbora Jelínková se ve své fotografické tvorbě orientuje především na portréty a jejím specifikem je zviditelňování dětského světa v nejjemnější podobě. Její fotografie i obrazy jsou vyjádřením vnitřních pocitů s důrazem na ženský princip v mnoha podobách.

Na stránkách knihy Rozpomenutí se prolínají autorské texty s portréty známých osobností a lidí, kteří jsou Barboře Jelínkové nějakým způsobem blízcí. Kniha vychází v limitované edici, všechna vydání jsou signovaná a autorka navíc připsala i slovo pro některý z pocitů.

"O knize jsem přemýšlela dlouho, ale všechno musí uzrát. Věděla jsem, že to nebude jen kniha plná fotografií. Mně musí věci dávat smysl, navazovat. Musím nad nimi přemýšlet tak dlouho, dokud nevidím souvislosti. A tak se všechno během posledního roku vyvíjelo vlastně každým dnem. Probouzela jsem se neustále s novými pocity a vhledy," říká Barbora Jelínková.

Ve své knize zachytila hudebníka Karla Havlíčka, herečky Vilmu Cibulkovou, Vlastinu Svátkovou, Denisu Nesvačilovou, Ivanu Jirešovou, Michaelu Badinkovou, Jitku Osičku, herce Jana Hrušínského, zpěvačku Lucii Vondráčkovou, výtvarníka Lukáše Musila (Musu), malíře Richarda Kočího, sochaře Martina Žáka, lékaře Jana Vojáčka a street art umělce Davida Strauzze.

Proč právě jejich portréty? "Jsou to fotografie nastřádané během let. Někdo si ode mě fotografie osobně přál, někdy mám já vlastní touhu zkoumat sama sebe skrze fotografii - tedy oslovím toho, kdo je mi právě v daný čas odpovědí, a nějaké fotografie jsou i z vlastních projektů. Při finálním výběru bylo prioritou, aby kniha tvořila něco, co vychází ze mě. Proto jsou v knize ti, kteří jsou pro mě archetypy mého vlastního sebepoznání," odpovídá autorka.

"Texty vznikaly léta, jsou čistě mými pocity. Píšu si často takové svobodné papíry po kabelkách a zaznamenávám myšlenky. Přináší mi to lehkost a vnitřní osvobození," dodává.

Všechny fotografie z knihy Rozpomenutí jsou zároveň součástí autorské výstavy Barbory Jelínkové v rodné Mladé Boleslavi. Svou tvorbu představuje v prostoru Sboru českých bratří do 12. prosince.

O knize:

Barbora Jelínková: Rozpomenutí. Pevná vazba, 29×29 cm, 120 stran. Náklad 300 ks, autorkou signované výtisky. Cena cca 1290 Kč.

Práci Barbory Jelínkové můžete sledovat zde: Web: barborajelinkova.com, Instagram: @Barbora.Jelinkova_Photography, Facebook: Barbora Jelínková Photography.