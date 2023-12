Severočeský Karibik i Londýn jak z říše divů. Fotky roku Tomáše Vocelky

Člověk se během focení pro noviny nebo web dostane na nejrůznější místa, občas i nečekaná. "Letos mě práce přivedla do erotického muzea, do kabiny letadla s pilotem, který předtím dokázal přistát na střeše mrakodrapu, do irské palírny whisky i do tělocvičny bojového umění krav maga," říká fotograf a novinář Tomáš Vocelka. Jeho autorský výběr fotografií roku přináší třetí díl seriálu Fotky roku.

(3. díl seriálu) - Tomáš Vocelka fotografuje především pro lifestylové rubriky zpravodajského webu Aktuálně.cz. Zároveň také jako novinář zpracovává témata, která se týkají fotografie a fotografování. "Na úvod letošní fotogalerie jsem se rozhodl zařadit fotografie z mé volné tvorby, která s prací nesouvisí. Jsou z Londýna, kam jezdím už řadu let, a momentálně se snažím připravit z nich soubor pro výstavu," říká Vocelka. Dále do výběru zahrnul snímky architektury, portréty a záběry z některých reportáží. "Po řadě let, které jsem jako fotograf, píšící novinář a pak editor strávil ve zpravodajství, si magazínová témata užívám. Ukazují život a lidi z té lepší stránky a to mi dělá radost, protože ve zpravodajství se setkáváte většinou s pravým opakem," vysvětluje. Seriál Fotky roku má letos netradiční podobu Seriál "Top foto" má na webu Aktuálně.cz už několikaletou tradici. Letos přichází pod novým názvem Fotky roku. A zatímco v předchozích letech začínal obvykle těmi nejlepšími zpravodajskými fotografiemi, které vznikly pro Aktuálně.cz, Hospodářské noviny, týdeník Ekonom a další projekty vydavatelství Economia, letos je to jinak. Vzhledem k tragickým událostem na Univerzitě Karlově, které se odehrály těsně před Vánocemi, jsme se rozhodli, že během vánočních svátků budeme ctít jejich klidnou atmosféru a nebudeme do ní vnášet ve výročních fotogaleriích snímky utrpení a negativních událostí. Proto seriál zahájily fotogalerie zaměřené spíše na lehčí magazínová a lifestylová témata. Zpravodajské galerie odrážející významné události přineseme v posledních dnech tohoto roku a v prvních dnech toho příštího. Cílem seriálu Fotky roku je nejen připomenout zajímavé události, ale také ocenit práci fotografů a ukázat, jak výborné snímky během jednoho roku vytvoří. Fotografové mají při jejich volbě zcela volnou ruku, jde o jejich autorský výběr. O autorovi snímků: Tomáš Vocelka (*1965) zahájil svou žurnalistickou kariéru na počátku devadesátých let ve zpravodajských týdenících Region, působících na severu Moravy a ve Slezsku. Od roku 2000 pracoval v centrální redakci MF DNES a mnoho let strávil ve funkci hlavního editora. Od roku 2016 působí v magazínové sekci Aktuálně.cz. Je vítězem Grantu Prahy na Czech Press Photo 2019 a vítězem významné světové fotografické soutěže Sony World Photography Awards v profesionální kategorii Architektura (2021). Jeho práci můžete sledovat zde: Web: www.tomasvocelka.cz

Instagram: @tomvocelka

Facebook: facebook.com/tomas.vocelka Všechny doposud vydané díly seriálu Fotky roku najdete na adrese: magazin.aktualne.cz/foto

