Zoo Praha otvírá pavilon s koňmi Převalského i předobrazem bájného olgoje chorchoje

Pražská zoologická zahrada v sobotu 23. března otevírá veřejnosti novou expozici Gobi pro koně Převalského a další zvířata jihovýchodní Asie. Stála šedesát milionů korun a lidé díky ní uvidí poslední divoké koně i v areálu zoo, nejen na Dívčích hradech. Kromě nich zde návštěvníci najdou šelmy manuly, ježky ušaté nebo i hroznýška tatarského, který je předobrazem mytického červa olgoje chorchoje.

Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, v lidské péči ale byla stabilně rostoucí populace, která umožnila návrat druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska. Na něm se podílela i Zoo Praha devíti transporty koní Převalského do západního Mongolska v letech 2011 až 2019. Do Mongolska pražská zoo v projektu Návrat divokých koní zatím přepravila 38 koní.

Nová expozice leží v prostoru mezi horní stanicí lanovky a občerstvením Obora, kde zahrada měla výběh s koňmi už v minulosti. "Ty stáje byly na konci životnosti, stejně jako vodojem, který tu je, tak jsme to museli opravit," řekl ředitel zoo Miroslav Bobek. Za novou expozici včetně opravy vodojemu, který se v prostoru nachází, zahrada zaplatila asi 60 milionů korun.

Ve výběhu návštěvníci spatří čtyři koně, tři klisny a jednoho hřebce. "Kromě toho, že tu jsou koně Převalského, tak jsme přizpůsobili výběh i stavby tomu, aby ten prostor připomínal to, jak to vypadá v džungarské Gobi v Mongolsku, kam jsme ty koně dlouhodobě vraceli," řekl Bobek.

V expozici tak lidé najdou i řadu prvků, které mají dokreslit mongolské prostředí, například mongolskou jurtu, kámen s petroglyfy nebo takzvané ovó, což je mongolská mohyla z kamení. Zahrada podle Bobka vystavěla také repliku Planoucích útesů, což je významné paleontologické naleziště, kde návštěvníci uvidí například napodobeninu vajec oviraptora.

Ježek ušatý i hroznýšek tatarský

Kromě koní Převalského jsou v areálu umístěny voliéry s kočkovitými šelmami manuly nebo pavilon s drobnými savci, plazy či bezobratlými, kde návštěvníci mohou vidět například ježka ušatého, pískomila mongolského nebo hroznýška tatarského, který je předobrazem mytického červa olgoje chorchoje.

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. V zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 230 hříbat. Pražská zoo získala za projekt Návrat divokých koní a za dlouholetý přínos k záchraně koně Převalského nejvyšší ocenění WAZA Conservation Award od Světové asociace zoologických zahrad a akvárií.