Sexistická prasátečka na samém vrcholu. Když reklamy dělaly z žen podřízené hlupačky

Žena jako bezduchý tvor automaticky podřízený manželovi, jehož primárním důvodem existence je cídit, vařit a "být hodná", když má muž zrovna náladu. Tak zobrazovaly ženy sexistické reklamy až někdy do 70. let minulého století. Byli to páni domu, kdo financoval chod domácnosti, a tak reklamní kreativci cílili slogany především na ně. Podívejte se na reklamy, které dělaly z žen domácí otrokyně.

Doutník ve vás probudí jeskynního muže. Místo ženy je v roce 1959 někde u kotníků.

