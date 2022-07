Foto: V Praze se roztočily dva staleté kolotoče. Víte, kde si je můžete vyzkoušet?

Sto třicet let starý kolotoč na Letné už zase vozí děti. Národní technické muzeum nechalo památku s devatenácti koníky opravit. Svézt se na nich návštěvníci mohou o víkendech a svátcích. Ještě starší kolotoč je na pražském Petříně. Asi dvě stě let stará atrakce se točí přímo pod rozhlednou, a to do září. Barevný stroj si dokonce zahrál ve filmu od režiséra Paola Sorrentina.

