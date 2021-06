Hráči zůstali stát jako opaření. Demolice elektrárny při fotbalovém zápasu baví sítě

Po pěti letech končí Ilja Racek mladší ve funkci ředitele opavského Slezského divadla, a to v době jeho chystané restrukturalizace. Město hledá další zdroje financování instituce s činoherním a operním souborem. Zatím provoz ročně dotuje více než 90 miliony korun. Ani magistrát, ani končící šéf nepředpokládají rušení operního souboru. "Opavská opera je ohrožena už od svého vzniku. Hovoří se o tom 70 let. Je to takový folklor. Přesto se dožila současné doby. Má za sebou slušné výsledky a před sebou ještě další budoucnost," míní Racek.

Podle něj je magistrát ve složité situaci. Nemá peníze na chod dvousouborového divadla. "Myslím, že nastane personální problém, když budou chtít ušetřit. Pak se to projeví i na kvalitě nabídky směrem k divákům," říká končící ředitel. Na odchodu se s představiteli města dohodl. "Situace se mi zdála příliš složitá, a to hlavně s ohledem na můj věk," vysvětluje jednasedmdesátiletý Racek, který v minulosti šéfoval několika divadlům, ostravskému studiu České televize a působil také na ministerstvu kultury. Výběrové řízení na jeho pozici začne v červnu.