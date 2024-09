Cos to zase provedl, Leo? Vtipné fotky zvířat jdou do finále, tipněte si vítěze

Celosvětově populární soutěž vtipných fotek zvířat žijících v divoké přírodě zná letošní finalisty. Porota Nikon Comedy Wildlife Awards právě odtajnila užší výběr finalistů, kteří budou bojovat o titul. Vyhraje lvice nadávající svému partnerovi, veverka zaseknutá v díře, nebo letící ryba, pronásledující ve vzduchu orla? Posuďte sami - podívejte se a zkuste odhadnout, který snímek vyhraje.

Oblíbenost soutěže rok od roku roste. I letos do ní přišel rekordní počet snímků: tentokrát už jich bylo bezmála devět tisíc, od fotografů z 98 zemí světa. Finalisté, jejichž přehled přinášíme ve fotogalerii, se nyní utkají o hlavní cenu, kterou je kromě titulu také týdenní safari v africké rezervaci Masai Mara.

"Snímky zachycují nejen humor a kouzlo divoké přírody, ale také zdůrazňují význam ochrany přírody způsobem, který rezonuje s lidmi všech věkových kategorií a z různých společenských vrstev," konstatoval Stefan Maier ze společnosti Nikon Europe, pod jejíž záštitou se soutěž letos koná.

Podle spoluzakladatele soutěže Toma Sullama organizátoři letos prožili neuvěřitelný rok a potěšila je zejména výrazně rostoucí přízeň špičkových fotografů divoké přírody. "Dostali jsme se do jubilejního desátého ročníku soutěže a dělá nám radost, že přihlášených snímků i humoru stále přibývá," dodal.

Se zveřejněním finalistů zároveň odstartovalo hlasování o Cenu veřejnosti Affinity Photo, které potrvá do 31. října a zúčastnit se ho může kdokoliv, tedy i čtenáři a fanoušci fotografie divoké přírody z České republiky.

Soutěž Comedy Wildlife Awards založili v roce 2015 profesionální fotografové Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam s cílem vytvořit klání, které by spojilo výjimečné fotografie divoké přírody a pozitivní sílu humoru. Jejich cílem bylo propagovat ochranu divoké přírody a nedotčených přírodních lokalit. Chtěli také podpořit organizace zabývající se financováním snah o udržitelnou ochranu přírody. Letos se jedná o nadaci Whitley Fund for Nature. Ta za třicet let své existence rozdělila už 20 milionů liber více než dvěma stům ochráncům přírody v devadesáti zemích.



Celkový vítěz, vítězové jednotlivých kategorií a další ocenění budou slavnostně vyhlášeni 10. prosince na slavnostním večeru v Londýně, po němž bude následovat otevření výstavy vítězných fotografií.