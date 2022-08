Filmové ceny Spirit Award končí s rozlišováním pohlaví u hereckých výkonů

Americké ceny pro nezávislé filmy Spirit Awards už nebudou v hereckých kategoriích rozdělené podle pohlaví. Oznámili to pořadatelé. Spirit Awards se tak přidají například k televizním a filmovým cenám MTV nebo cenám Grammy, které také udílejí trofeje ve smíšených kategoriích, kde pohlaví umělce nehraje roli.

"Jsme potěšení, že se můžeme připojit k dalším festivalům a ceremoniálům, které už se rozhodly oceňovat herecké výkony bez ohledu na pohlaví. S radostí také vítáme na Spirit Awards nebinární interprety, aniž bychom je nutili, aby si vybrali, zda se identifikují jako muži nebo ženy," uvedl v prohlášení šéf Spirit Awards Josh Walsh.

Spirit Awards se příští rok budou udílet 4. března, týden před oscarovým ceremoniálem. Herecké výkony se budou oceňovat v kategoriích za hlavní a vedlejší roli. Novinkou bude také zvýšení rozpočtové hranice, do které se musí film vejít, aby mohl soutěžit jako nezávislý. Dosud to bylo 22,5 milionu dolarů, v přepočtu 555 milionů Kč. Nově to bude 30 milionů dolarů, což je skoro o 200 milionů korun více.

Letos hlavní cenu Spirit Awards získal film Temná dcera režisérky Maggie Gyllenhaalové.