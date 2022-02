"Cítil jsem se ohrožený." Farmář si s mladíky poradil jako v bláznivé komedii

Anglickému farmáři došla vloni v létě trpělivost s neochotným řidičem, který svým automobilem blokoval vjezd do jeho zahrady. Poté co ho několikrát neúspěšně požádal o to, aby své vozidlo přeparkoval, vyřešil situaci po svém - automobil nekompromisně odtlačil vysokozdvižným vozíkem ze svého pozemku. Nyní kvůli svému činu skončil před soudem.

0:57 Farmář najednou automobil odtlačil vysokozdvižným vozíkem ze svého pozemku. | Video: Snapchat / Elliott Johnson

Na pozemku farmáře z hrabství Durham na severovýchodě Anglie zaparkovali dva mladíci, kteří se do této oblasti vydali na výlet. Na záběrech z loňského června je patrné, jak rozzuřený Robert Hooper posunul zaparkovaný automobil o pár desítek metrů až na okraj silnice za jeho plotem. U vozidla přitom rozbil okna a zcela ho poničil. Tento týden sedmapadesátiletý Hooper u soudu uvedl, že muže předtím několikrát varoval, aby svůj automobil přeparkovali. Podle jeho slov jen pokaždé mávli rukou a jeho prosbu ignorovali. Hooper se v tu chvíli již cítil v nebezpečí, protože se mladíci v předchozích dnech v okolí jeho pozemku chovali neukázněně - popíjeli alkohol, odhazovali odpadky a ničili zdi. "Říkal jsem si, že tu máme trochu problém. Jsou na mě dva, a ještě dvakrát mladší. Nevěděl jsem, jestli u sebe nemají zbraně nebo čeho jsou schopní," citovala farmáře televizní stanice ITV. "Cítil jsem se ohrožený. Ale rozumějte, dům Angličana je jeho zámek. A můj zámek končí až před přední branou," dodal Hooper, který se za své chování u soudu omluvil. Mladíci na něj potom, co jim vozidlo poničil, zaútočili pěstmi. Muž se poté schoval a zamkl ve svém domě. Vypovídání u soudu bude v následujících týdnech pokračovat.