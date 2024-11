Farma Bezdínek: Největší produkční skleník pro celoroční pěstování rajčat v Česku

Farma Bezdínek se pyšní tím, že jako první skleníková farma v Česku získala certifikaci pro pěstování rajčat bez reziduí pesticidů.

Na Karvinsku na ploše 15 hektarů se zde pěstují rajčata v kokosovém substrátu, zavlažovaná dešťovou vodou. O udržitelném hospodaření i o plánech do budoucna mluví agronom Lukáš Buba a Monika Zábojníková, která je na farmě zodpovědná za marketing a oblast PR.

Farma Bezdínek je první skleníkovou farmou v Česku s certifikací pro pěstování bez reziduí pesticidů. To znamená, že rajčata zde rostou v souladu s přírodou - o jejich opylování se starají čmeláci a před škůdci je chrání armáda "hodných" brouků. "Když se objeví škůdci, farmáři pomocí mikrokamer a lepových desek sledují jejich počet a včas zasáhnou," popisuje agronom Lukáš Buba, který má na starost péči o skleníky, a s nadšením dodává, že udržitelnost je jedním z pilířů farmy.

Rajčata na farmě dozrávají v ideálních podmínkách. Rostou na kokosovém substrátu, který po využití zpracovávají místní zahrádkáři. "Chytáme dešťovou vodu ze střech a energetickou náročnost jsme vyřešili vlastním energocentrem. Využíváme také odpadní CO 2 , který po přečištění nevypouštíme do atmosféry, ale vháníme ho zpět do skleníku, kde podporuje fotosyntézu," vysvětluje Lukáš Buba, jak farma funguje. Odpadní plyn, který by jinde škodil, tady naopak pomáhá - rostliny ho totiž potřebují stejně, jako lidé potřebují vodu.

Video: Regionální potravina

Tento pečlivý přístup k pěstování se odráží na kvalitě rajčátek. Jedna z jejich odrůd, rajčata cherry podlouhlá - Hranáček červený, dokonce získala prestižní ocenění Regionální potravina Moravskoslezského kraje roku 2024 a pyšní se i oceněním národní značky kvality KLASA. "Je to pro nás potvrzení, že naše práce dává smysl. Je to uznání i pro všechny zaměstnance, kteří zde odvádějí skvělou práci," říká o ocenění Monika Zábojníková a doplňuje: "Je to i konkurenční výhoda. Jedná se o český produkt, který má rychlou a krátkou cestu z farmy přímo do regálů obchodů, takže si můžete být jistí, že rajčata uzrála u nás, a ne cestou přes půl kontinentu."

I přes použití nejmodernějších technologií a vědeckých metod je na farmě Bezdínek klíčová ruční práce. "Rajčata sbíráme ručně, kuličku po kuličce, a to dvakrát týdně," popisuje Monika nároky na práci zhruba 140 zaměstnanců.

Rajčata s logem "0% reziduí pesticidů" splňují stejná kritéria jako bio produkty nebo baby-food a jsou dostupná ve velkých řetězcích i ve firemní prodejně v Dolní Lutyni, kde je možné navštívit i ukázkový skleník. Letos farma spustila projekt PŮL TALÍŘE, který zdůrazňuje význam vyvážené stravy - každý talíř by měl být z poloviny naplněn zeleninou či ovocem ideálně v poměru 2 : 1.

To nejlepší ze sousedství!

