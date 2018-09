Muže v Saúdské Arábii zatkli za snídani s ženou. Porušil přísný zákon země

Egyptského muže přišla snídaně s kolegyní v Saúdské Arábii opravdu draho. Když na internetu zveřejnil zdánlivě nevinné video, ve kterém si se ženou zahalenou v nikábu užívá společné chvíle u jídla, pravděpodobně netušil, že dělá něco špatného. Saúdské ministerstvo práce a sociálních věcí však záznam označilo za urážlivý a zatklo Egypťana za to, že nedodržel zákon, podle něhož saúdské ženy nesmí jíst v přítomnosti svobodného muže.

Úředníci v Saúdské Arábii zatkli Egypťana za to, že posnídal se saúdskou ženou. Muž pracující v hotelu totiž zveřejnil na internetu půlminutový záznam, na kterém si on a jeho kolegyně zahalená v nikábu dopřávají jídlo u pracovního stolu, společně vtipkují a mávají do kamery, píše web deníku The Guardian.

Video se bleskurychle rozšířilo na sociálních sítích a vzbudilo mezi obyvateli silně konzervativní země pobouřené reakce. Podle saúdského práva totiž v prostorách pracovišť či restaurací ženy nesmí sedět ve stejných částech jako svobodní muži.

U většiny aktivit musí ženy doprovázet ochránci, což bývají jejich otcové, manželé, bratři nebo synové.

Saúdské ministerstvo práce a sociálních věcí Egypťana proto obvinilo z porušení zákona a video označilo za urážlivé. Saúdy nejvíc rozhořčila závěrečná pasáž, ve které muslimka egyptského muže krmí, a v internetových diskuzích se divili, proč úředníci místo Egypťana nepotrestali jeho kolegyni.

"Nechápu, proč neustále trestáme muže a ne ženy. Sama jsem saúdská žena a jsem přesvědčená, že i ona by si zasloužila stejně přísný trest. Smát se a jíst na pracovišti? Jak daleko jsi schopná zajít?" ptala se na Twitteru uživatelka s přezdívkou Malak.

Další diskutující jménem Tarek Abd Alaziz sice napsal, že pracovní vztahy by neměla zatěžovat otázka genderu a kolegové by měli mít možnost se kdykoli společně zasmát a najíst, ale velká část uživatelů jeho tolerantní postoj nesdílí.

"Práce, při které se saúdská žena setkává s cizinci, jde zcela proti našim zvykům, tradicím a hodnotám," napsal například na sociální síti Hammoud Alduhavian.

Tomu dal za pravdu i soud, který předvolal také majitele hotelu za to, že pro své zaměstnance nezajistil genderově segregované pracovní prostředí.

Obyvatele Egypta naopak překvapilo, jak přísným pohledem se na jejich krajana Saúdská Arábie dívá, a ptali se, jak může policie někoho zatknout za tak neškodné video.

Egypťané v internetových diskuzích navíc poukazují, že trestání podobných skutků není v souladu s plány saúdského korunního prince Mohameda bin Salmána na postupnou liberalizaci země.

"Nechtěl náhodou Mohamed bin Salmán vytvořit ze Saúdské Arábie do roku 2030 novou otevřenou zemi plnou koncertů, kin a pláží?" tázal se v reakci na zatčení egyptský televizní moderátor Osama Gaweesh.

Princ, který nastoupil na trůn teprve loni, totiž po pětatřiceti letech tvrdého režimu skutečně povolil znovuotevření kin a letos v květnu dokonce umožnil ženám usednout za volant.