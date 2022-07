Drogoví dealeři ze seriálu Perníkový táta budou mít sochy v nadživotní velikosti

Přestupkové řízení zahájil Národní archiv s Kanceláří prezidenta republiky na konci června. Za neoprávněnou skartaci tajných dokumentů hrozí Pražskému hradu pokuta 200 tisíc korun. V pondělí to uvedl server Seznam Zprávy.cz. Jedním z dokumentů, které měl Pražský hrad předčasně skartovat, byla zpráva Bezpečnostní informační služby o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku. Postupem kanceláře se již zabývaly ministerstvo vnitra a Národní bezpečnostní úřad. Hrad opakovaně odmítl, že by porušil zákon.

Podnět Národnímu archivu podal Národní bezpečnostní úřad, který na Hradě na konci února kontroloval nakládání s utajovanými informacemi. Důvodem byla skartace z konce loňského listopadu, kancléř Vratislav Mynář tehdy podle médií nařídil skartaci tajných dokumentů. Mezi písemnostmi, které byly zničeny podle předpisů, se ocitly i dvě novější zprávy. Podle pracovnic Pražského hradu se tak stalo omylem. To, že byl tajný dokument skartován, zjistila Národní centrála proti organizovanému zločinu. Její detektivové přišli na Pražský hrad zkontrolovat, zda s tajnou zprávou o Vrběticích někdo neoprávněně nemanipuloval.

Národní archiv následně začal prověřovat, zda Pražský hrad neporušil zákon o archivnictví a nespáchal přestupek. Minulý týden si pozval na ústní jednání zástupce Kanceláře prezidenta republiky. "Přestupkové řízení bylo zahájeno na konci června. Budeme ještě doplňovat nějaké důkazy a koncem prázdnin očekáváme vydání rozhodnutí o přestupku," řekla serveru Karolína Šimůnková z oddělení kontroly výkonu spisové služby Národního archivu.