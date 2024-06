Dopřejte si více světla, komfortu i prostoru

Se skládacími stěnami SOLARLUX se z vaší kuchyně stane jasný středobod vaší rodiny.

Pomocí několika chytrých nápadů můžete svůj dům proměnit v domov snů s proskleným, otevřeným a elegantním prostorem plným světla a slunce. Propojení obytného prostoru s terasou pomocí skládacích stěn je jednoduchý způsob, jak místnost udělat větší, otevřenější a světlejší.

Výhoda oproti klasickým posuvným dveřím je ta, že skládací stěny lze otevřít téměř na celou šířku. Jídelní stůl se tak posouvá blíže do zahrady. A i když je v případě nepříznivého počasí skládací stěna zavřená, máte téměř neomezený výhled do zahrady díky úzkým profilům skládacích stěn, přičemž je vždy brán ohled na dobrou tepelnou izolaci a spolehlivou ochranu proti vloupání, kterou skládací stěny SOLARLUX poskytují (jsou certifikovány podle bezpečnostní normy RC2).

Více slunce ve tmavých místnostech

Se skládacími stěnami SOLARLUX zmizí hranice mezi interiérem a exteriérem. Mít možnost užívat si dostatek přirozeného světla v obytném prostoru je přáním většiny majitelů domů. A se skládacími stěnami od SOLARLUX toho mohou snadno dosáhnout všichni. Skládací stěny SOLARLUX nabídnou spoustu světla do interiéru, variabilní možnost otevření od částečně otevřené stěny až po absolutní propojení interiéru s terasou. Při výběru dbejte na to, abyste dostali požadovanou kvalitu a skládací stěny, které splňují všechny vaše požadavky. O vaši stavbu od prvních konzultací až po finální realizaci se postará společnost HLADÍK stavební servis, exkluzivní dodavatel systémů SOLARLUX. Vložte své pohodlí do rukou profesionálů a užívejte si individuální přístup při realizaci a následnou pohodu při přebírání hotového díla a jeho bezstarostného užívání.

Společnost HLADÍK stavební servis je výhradní partner prémiového německého výrobce skládacích stěn SOLARLUX pro Českou republiku.

https://hladik.info/