Doplňky stravy: Jak přirozeně posílit organismus?

Jak přírodní doplňky stravy posilují zdraví a imunitu v moderním světě plném výzev.

Dostatečná odolnost organismu je důležitá nejen v boji s klasickými podzimními virózami. Jak ji posílit?

Co jsou doplňky stravy a co od nich můžeme očekávat

Doplňky stravy napomáhají tělu dodat vitamíny, minerály a další prospěšné látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem, jak tuto skupinu přesně definuje státní Ústav pro kontrolu léčiv. Mezi doplňky stravy tak lze zařadit například přípravky obsahující kolagen, beta-glukany, probiotika a řadu dalších složek.

Tyto látky mohou tělu chybět z řady důvodů, z nichž mnohé souvisejí s aktuálním životním stylem. Patří k nim znečištění půdy, úbytek přírodních minerálů nebo přidávání chemikálií do potravin, které mohou způsobit i různá civilizační onemocnění.

Na imunitu

Spektrum působení doplňků stravy je proto mimořádně široké. Zpravidla se užívají pro podporu imunity a pomáhají nám tak vyhnout se nemoci především v období chřipek a nachlazení. Obsahují nejčastěji vitamíny skupiny B, vitamín C nebo vitamín D3, který může být v kombinaci se selenem a zinkem, dále také rakytník, kolostrum nebo echinaceu.

Pro děti

Zřejmě všichni rodiče mají vlastní zkušenost, jak náročné jsou měsíce naplněné nejrůznějšími nemocemi také pro děti. Sehnat proto lze také speciální série těchto výrobků určené právě přímo nejmenším. Jejich složení je obdobné, převažuje hlavně "céčko".

Proti stresu

Funkčnost imunitního systému úzce souvisí se stresem. Škodlivý vliv má primárně stres chronický. K posílení nervové soustavy tak má význam užívat v první řadě vitamíny skupiny B, dále omega-3 mastné kyseliny, hořčík a aminokyseliny a antioxidanty, hlavně pak L-theanin nebo L-tryptofan.

Na hubnutí

Zejména dámy znají četné preparáty určené k podpoře hubnutí. V jejich složení naleznete například karnitin, spirulinu nebo pepř, případně chrom. V těchto případech se však samozřejmě nikdy nejedná o žádné zázračné tabletky na hubnutí, vždy je nutná při jejich užívání i úprava jídelníčku a zařazení pohybu.

Na pohybový aparát

Mnozí uživatelé také nedají dopustit na preparáty sloužící pro podporu pohybového aparátu. Užívat je můžete například při bolestech kloubů, zad či artróze. Dominující složkou je u těchto prostředků zejména kolagen. Opominout však nelze ani minerály, jako je především vápník.

Pro sportovce

Sportovci potřebují dodat energii, zvýšit celkovou výdrž a podpořit imunitu. Starat by se též adekvátně měli i o svůj pohybový aparát. Proto by měli doplňovat hořčík, vitamín C, zinek, vitamín D a také vitamín B12. A vyplatí se přidat také už vzpomenutý kolagen.

Které značky doplňků stravy vyzkoušet

Přírodní vitamíny a doplňky stravy vám tak v mnoha ohledech mohou pomoci. Spotřebitelé si mohou vybírat z řady značek, přičemž řada z nich klade důraz na to, že ingredience čistě přírodní, ale v některých případech navíc i striktně rostlinné. Proto je možné tyto produkty označit i jako veganské.

Za Ferwer.cz můžeme především doporučit tyto výrobce:

- Vegetology

- Cytoplan

- Organika

Vegetology

Značka Vegetology pochází z Velké Británie. Stojí za ní konkrétně výrobce Chrysalis health & beauty se zakladateli Markem Broughtonem a Chrisem Smithem. Zaměřuje se na doplňky stravy s důrazem na rostlinně založené, veganské a vegetariánské ingredience. Vhodnost těchto doplňků pro vegany dotvrzuje certifikace The Vegan Society.

Cytoplan

I další ze známých výrobců přírodních doplňků stravy pochází z Velké Británie. Cytoplan je však ve srovnání s konkurencí specifický v tom, že je vlastněn nadací. Proto neusiluje v rámci svého působení prioritně o zisk. Až 90 % doplňků stravy dodávaných touto firmou na trh je plně veganských, zároveň společnost aplikuje etický přístup k dodavatelům, ovzduší i celkovému přístupu k výrobě.

Organika

Značka Organika byla založena v roce 1990 v Britské Kolumbii jakožto rodinná firma. Vizi zakladatelů je přitom možné shrnout do motta - pomáhat lidem milovat zdravější život. V produktech proto nenajdete plniva, umělá barviva ani sladidla. Mimo to zvláště klade důraz na komunitu lidí, kteří ji pomáhají utvářet.