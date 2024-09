Dobroty z hor: Tak chutnají Jeseníky

Rodinná firma, kde láska hory přenáší. A nám přináší řadu regionálních delikates

Za firmou stojí splněný podnikatelský sen Martina Vašíčka a Jany Skoumalové ze Šumperka. V malém městečku v podhůří Jeseníků vybudovali rodinnou firmu, kde zpracovávají lokální ovoce, zeleninu, houby a bylinky. Jejich specialitou jsou Svatojánské ořechy, které získaly v roce 2023 ocenění Regionální potravina v Olomouckém kraji.

Jejich první společné zavařování začalo skromně - zpracovávali přebytky ze zahrádek. "Na naší rodinné zahrádce jsme měli vždy spousty rajčat, vinné révy, okurek a třešní. Každé léto jsme řešili, jak vše nejlépe zužitkovat, a tak jsme se pustili do našeho prvního třešňového džemu," vypráví Jana. K džemu postupně začaly přibývat i další dobroty. "Když nám ale došlo, že máme spíž plnou různých džemů, řekli jsme si, že bychom z toho mohli vytvořit balíčky na Vánoce, které jsem nabídl klukům z florbalu. Do hodiny bylo vše pryč," usmívá se při vzpomínce na začátky Martin.

Postupně se tedy do podnikání pustili naplno a vznikla tak firma Dobroty z hor, která v současnosti ročně zavaří 20 až 30 tisíc skleniček. "Od samého začátku jsme to měli nastavené tak, že chceme využívat především lokální suroviny a hrdě se hlásit k regionu. Právě proto i v našem logu dominuje zobrazení Jeseníků s Pradědem," dodává Jana.

Suroviny pro jejich výrobky jsou z velké části sbírané v podhůří Jeseníků nebo odkupovány od místních pěstitelů. Na vlastním pozemku si pak ještě Martin s Janou pěstují okolo 20 druhů bylinek, ze kterých vyrábí čaje, koření a bylinné soli. V nabídce ale najdeme i omáčky a nakládané speciality, jako jsou například Svatojánské ořechy.

Svatojánské ořechy získaly ocenění Regionální potravina Olomouckého kraje za rok 2023. Jedná se o delikatesu, vyrobenou z mléčných vlašských ořechů, které se sbírají na sv. Jana. Původní sto let starou recepturu si Martin s Janou doladili k obrazu svému a připravují je s pečlivou láskou. "Skvěle se hodí k sýrům, paštikám, zvěřině, ale i do salátů a najdou své uplatnění i jako klasický kompot, kdy jej využívají cukráři," popisuje využití Jana.

Získané ocenění Regionální potravina se pozitivně projevilo na rozvoji společnosti. "Ocenění nám přineslo zviditelnění. Zákazníci na to slyší. Je to potvrzení kvality, na které si zakládáme a která je pro nás hlavní. A pro zákazníka je to jistota, že kupuje kvalitní a lokální potravinu," pochvaluje si Martin.

S výrobky z rodinného podniku Dobroty z hor se můžete potkat na lokálních trzích a v celé řadě obchůdků od Zlatých Hor až po Pardubice. Všechny je najdete také na jejich vlastním e-shopu.

Výběrem potravin s logy kvality, jako je Regionální potravina, získáte prvotřídní produkty a podpoříte malé české výrobce. Lokální potraviny jsou čerstvé, chutné a za každou z nich stojí osobní příběh. Vyhledávejte je na pultech obchodů, farmářských trzích či přímo u výrobce. Podpoříte tak kvalitu, tradici a místní ekonomiku. Své výrobce i jejich příběhy najdete na regionalnipotravina.cz.