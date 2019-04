Dva Ostravané vymysleli iglú pro bezdomovce. Jejich nápad teď chtějí po celém světě

View this post on Instagram

Paní Jitka, 53 let, žije venku se 3 psy, kterých se nechce vzdát a proto nenavštěvuje žádné azylové zařízení. Donedávna přebývala ve stanovém přístřešku u parovodu. Toto místo však musela opustit. O paní Jitce jsme se dozvěděli z médii a proto jsme se rozhodli pomoci díky dárci z Darujme.cz a paní darovat jedno Iglou, které ji v současné době zahřívá. #iglou #bezdomovec #bezdomovci #bezdomovectvi #bezdomovkyne #omrzliny #umrznuti #nouzovypristresek #nouzovereseni