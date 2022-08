Tak už jsme se vzali. Mladí Britové se častěji berou tajně, nezvou rodiče ani přátele

Tajná svatba láká ve Velké Británii čím dál více párů. Kvůli pandemii koronaviru a finanční nejistotě na ně nezvou přátele ani své rodiče. Svůj den si užijí bez složité organizace a stresu z vybírání hostů nebo udobřování znepřátelených rodin. Trend roste i díky slavným osobnostem, které manželství oznamují až ex post v médiích.

Nedávno tak fanoušky překvapila trojice hvězdných párů. Tajně a v tichosti se v červenci oddali zpěvačka Jennifer Lopezová a herec Ben Affleck, tvář seriálu Dámský gambit Anya Taylor-Joy a hudebník Malcolm McRae nebo herečka Linsey Lohanová a finančník Bader Shammas. Vzít se bez publika tak pro mladé Brity není ostudou. Je to trendy, navíc ušetří peníze a vyhnou se stresu.

"Užili jsme si velmi uvolněný a příjemný den," svěřila devětadvacetiletá Jess Rudwicková britskému deníku The Guardian. Letos v březnu si po desetiletém vztahu tajně vzala svého staršího partnera Geralda Daviese. Na ceremoniál v Brightonu nepozvali své rodiče ani blízkou rodinu. Společnost jim dělali jen čtyři přátelé. "Byla jsem na svatbě svých kamarádů a přišlo mi, že jsou oba v obrovském stresu. Navíc je to stálo obrovské jmění," říká s tím, že při tajném sňatku se člověk vyhne složitému rozhodování a tlaku ze strany okolí.

Za veselku i milion

"Nemuseli jsme se obávat toho, kdo s kým a jak vyjde nebo jestli lidem bude chutnat jídlo. Navíc jsem byla při ceremoniálu velmi nervózní, a to se na mě dívali jen čtyři lidé, myslím, že větší dav bych už nezvládla," dodává.

Vyhnout se strachu z fiaska i velkým investicím chce v Británii stále více párů. Podle Landis Bejarové ze společnosti AisleTalk, která budoucím manželům pomáhá zvládnout stres při organizaci svateb, tito lidé netouží být centrem dění. "Hledají cestu, jak nebýt středem pozornosti a jak se vyhnout všem nepříjemnostem, s nimiž se svatby pojí. Chtějí se prostě jen co nejrychleji dostat do bodu, kdy jsou svoji," vysvětluje.

Budoucí novomanželé za oficiální svatbu v Británii zaplatí v průměru půl milionu korun. I z toho důvodu se Mursh Haque a jeho partnerka rozhodli neinvestovat do nákladné organizace a peníze si raději užili až při líbánkách. "Pocházím z Indie a tam je ve zvyku pozvat na svatbu stovky hostů. Oba bychom do toho museli vrazit přibližně milion korun, navíc se nám zdálo, že je za tím spousta stresu, nepříjemností a udobřování jiných lidí," vysvětluje pětatřicetiletý učitel a jeho manželka Tash přitakává.

"Za peníze, které bychom do toho dali, bych si raději koupila dům. Navíc mě nudila představa, že povedeme pořád dokola ty samé debaty: 'Objednal jsi ty květiny? Zařídil jsi tohle a tamto?' Při tajné svatbě jsme se ale těmhle otázkám úspěšně vyhnuli," dodává Tash.

Brát se tajně je sexy, ale…

Landis Bejarové ze společnosti AisleTalk si myslí, že jedna z nejhorších otázek při organizaci svatby je pro budoucí novomanžele samotný výběr hostů. Pokud mají na svatbu omezený rozpočet, je jasné, že přátele musí proškrtat. "Když mají oba dva funkční a velké rodiny, raději nezvou nikoho, než aby řešili rodinné sváry či ublížené příbuzné," podotýká. Budoucí novomanželé se obávají, že nakonec pozvou i lidi, s nimiž se roky nebavili, nebo nevědomky zraní ty, kteří je mají rádi.

Tradiční svatby v kostele v Británii začaly upadat už v roce 1992. Páry jsou ale stále svázány nařízením, kde a za jakých podmínek se mohou oficiálně oddat. Právní komise nedávno oznámila, že tyto restrikce zruší a budoucím novomanželům umožní sňatek tam, kde si jej budou přát - na pláži, v parku i ve své ložnici. Podle Bajerové se tak dá očekávat, že tajné svatby budou lidé vyhledávat častěji a na romantických místech.

"Svatba bez oznámení je něco jiného než malá svatba. Když má spolu pár tajemství, je to více vzrušující. Je to stejné, jako když dva lidé tajně na něčem pracují a nikdo jiný o tom neví. Je to intimní a dokonce sexy," popisuje odbornice. Podle ní by si ale lidé měli uvědomit, že držet sňatek v tichosti může jejich blízké zranit. "Budoucí novomanželé musí dopředu přemýšlet, jak to svému okolí oznámí. Je dobré jasně říct: 'takhle to pro nás bylo nejlepší'."

Místo svatby na baseball

U výše zmíněných novomanželů byly reakce přátel a rodiny vesměs pozitivní, jen často zněli překvapeně. "Zavolali jsme maminkám asi hodinu po obřadu. Geraldova maminka si myslela, že si dělá legraci," říká Jess Rudwicková: "Ale všichni byli šťastní a podporovali nás."

"Jediní lidé, kteří byli v šoku nebo zaskočeni, byli ti, které příliš dobře neznáme," říká Tash. "I když držet to v tajnosti znamenalo, že jsem zapomněla datum. V den, kdy jsme se měli vzít, jsem si omylem zarezervovala cestu na baseballový zápas."

