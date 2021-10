Nizozemský obchod zavede pomalé pokladny. Osamělí lidé si u nich budou moct popovídat

Oblíbený nizozemský řetězec supermarketů Jumbo oznámil, že zřídí 200 pomalých pokladen, u nichž si mohou zákazníci popovídat s personálem. Tato iniciativa je součástí většího projektu nizozemské vlády a má pomoci osamělým lidem, především seniorům.

Dvě stě pokladen ke klábosení, tak zvané kletskassas, se chystá řetězec Jumbo otevřít do roka a prý bude také pečlivě volit místa, kde jsou takové kasy potřeba. Podle vládní organizace Statistics Netherlands se 26 procent Nizozemců starších 15 let cítí mírně osamělých, u seniorů je to 33 procent.

Supermarket Jumbo testoval první pomalé pokladny již v roce 2019, a dostalo se mu pozitivních reakcí. Iniciativa je součástí vládního programu, v rámci kterého vznikla třeba i telefonní linka pro osamělé, píše časopis Vice.

"Kletskassa je speciální pokladna pro osamělé lidi, kteří nepospíchají a mají chuť si popovídat," uvedl jeden z představitelů řetězce. "Mnozí lidé, zejména ti starší, se občas cítí osamělí. Je to drobné gesto, ale ve světě, kde se vše zrychluje a digitalizuje, velmi hodnotné," dodal. Z větších supermarketů nejen v Nizozemsku se lidský kontakt pomalu vytrácí s tím, jak roste množství samoobslužných pokladen.

Pomalé pokladny Jumbo zavede nejen v Nizozemsku, ale také na některých belgických pobočkách. Krom toho připravuje koutky, kde si zákazníci popovídají a vypijí si kávu. Dále bude darovat potraviny organizaci Oma's Soep, která propojuje studenty univerzit a seniory, aby si společně uvařili polévku.

Nizozemské instituce se na osamělé starší občany zaměřují dlouhodobě. Například pečovatelský dům ve městě Deventer nabízí od roku 2015 univerzitním studentům ubytování zdarma za to, že stráví 30 hodin týdně se svými staršími sousedy.

