Jesenicko je super, přesvědčuje rodák, který píše pozitivní zprávy z pohraničí

před 57 minutami

Kamil Kavka pochází z Jeseníků, odkud si na 15 let odskočil do Prahy. Tam pracoval jako manažer v nadnárodní společnosti. Po narození své první dcery se však s manželkou rozhodl přestěhovat zpět a zapojit se do jesenického veřejného života. Před rokem a půl proto založil iniciativu positivJE. Ta se snaží ukázat, že život na Jesenicku je lepší, než si spousta lidí myslí. Projekt začal jako stránka na Facebooku, a protože byla úspěšná, založil i webovou stránku, kde každý den zveřejňuje jednu pozitivní zprávu z okresu.