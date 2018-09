před 22 minutami

Tahle soutěž nemá kategorie, není zaměřená na žádný konkrétní obor. Její laureáti mohou vynikat v jakémkoliv odvětví anebo vytvářejí něco mimořádného či společensky prospěšného. Každý rok z ankety vzešlo deset rovnocenných vítězů - majitelů Zlatého oříšku, který je pro ně vstupenkou do velkého světa. Letos se anketa Zlatý oříšek koná již podvacáté, přihlásit se lze do 15. října. Podívejte se do světa mimořádných českých dětí, mezi nimiž nechybí proslulí virtuosové ani jednonohý stolní tenista.