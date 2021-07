Kolotoč plný lidí se porouchal a začal přepadávat. Hrdinná reakce ohromila svět

Adrenalinová jízda na pouťové atrakci se pro skupinku lidí změnila v děsivý zážitek. Několik metrů vysoká atrakce se 8. července najednou začala naklánět dopředu a dozadu. V tu chvíli přispěchalo na pomoc několik přihlížejících, kteří se pověsili na ochranné zábradlí a zastavili její kývání. Jeden z návštěvníků amerického festivalu nebezpečný incident natočil.

Pouťová atrakce na populárním třešňovém festivalu na severu amerického státu Michigan se podle svědků začala nejdříve točit asi třikrát rychleji než obvykle. Poté slyšeli hlasitá bouchnutí, když se železný kolos třikrát naklonil.

Obsluha atrakci vypnula až potom, co na pomoc přispěchalo několik návštěvníků. Díky jejich pohotové reakci nikdo neutrpěl žádná zranění. Video z nervy drásající události během několika týdnů obletělo svět a viděly ho miliony lidí. Právě rychlou reakci návštěvníků kladně hodnotí většina komentujících.

Poruchovou pouťovou zábavu z festivalu ihned odstranili. "Zjevně to muselo mít závažnou poruchu. Ale ještě nevíme, o co přesně šlo," uvedl jeden z organizátorů Joe Evans pro lokální server Click on Detroit.