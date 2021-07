Dělají si z našich dcer otrokyně. Rodiče dětí jménem Alexa kritizují firmu Amazon

Když firma Amazon nazvala svou chytrou domácnost Alexa, netušila, jaké nepříjemnosti tím způsobí. Rodiče, jejichž dcery se jmenují stejně, si totiž stěžují, že děti kvůli jménu Alexa čelí šikaně, a požadují, aby společnost zvážila jiný název. Někteří naopak raději změnili jméno svým dcerám.

"Alexo, rozsviť! Alexo, zvyš teplotu topení!" Podobné pokyny si zvykli dávat lidé, kteří si do svých bytů pořídili hlasem ovládanou chytrou domácnost Alexa. Ta bývá napojená na většinu elektronických zařízení v obytných prostorách a společnost Amazon její název vybrala tak, aby uživatelům co nejvíc připomínala komunikaci s člověkem.

Dětem, kterým rodiče také dali jméno Alexa, ovšem technologická firma pěkně zavařila. Mnoho z nich teď totiž od svých vrstevníků musí každý den slýchat nemístné vtípky. Setkávají se například se situacemi, kdy na ně druzí křičí rozkazy, jako by byli roboti, kteří slouží k tomu, aby jim plnili přání. Informoval o tom zpravodajský web stanice BBC.

Podobnou zkušenost má například náctiletá dcera matky Heather. "Když nastoupila na střední školu, začala se bát vrstevníkům představovat. Legraci si z ní ale dělali i učitelé a škola to odmítla jakkoli řešit, naopak dceři řekli, že by vůči žertům měla být odolnější," popsala Heather.

Teenagerka ovšem nemístné poznámky na své jméno nezvládala, což se negativně podepsalo na jejím duševním zdraví, a rodiče se proto nakonec rozhodli dceři jméno změnit. "Odstřihli jsme ji od původního kolektivu a přihlásili ji na jinou školu, kde ji čekal nový začátek, a momentálně už se cítí líp. Je to ale nespravedlivé, název Alexa by spíš měla změnit firma Amazon," zdůraznila Heather.

Ve Velké Británii je dospívajících ve věku do 25 let se jménem Alexa více než čtyři tisíce a šikanu zažila například i teprve šestiletá dcera matky Charlotte. "Děti na ni pokřikují hlášky jako: 'Alexo, pusť tam disko!' Stalo se nám to i na hřišti, kluci tam na ni vyřvávali příkazy a dcera se stáhla do sebe. Úplně jí to ničí sebevědomí a baví se tím i dospělí," svěřila se matka.

"Nedávno mi řekla, že by si přála, aby ostatní nevěděli, jak se jmenuje. Lidi, kteří si zařízení od Amazonu kupují, ten problém nevědomky posilují. Jméno chytré domácnosti mohou uživatelé sice změnit, ale firma na to nijak neupozorňuje," posteskla si Charlotte.

Lauren Johnsonová z amerického státu Massachusetts dokonce proti firmě rozjela kampaň s názvem Alexa is a Human (Alexa je člověk). "Dceři Alexe je teď devět a nezažívá jen obyčejné posmívání. Šikana jí bere její identitu, slovo Alexa se totiž stalo synonymem pro služebnou nebo otrokyni, a tak od lidí s tímto jménem druzí kolikrát očekávají, že budou servilní, že si nechají všechno líbit," upozornila Američanka.

Společnost Amazon ke změně názvu své chytré domácnosti zatím nepřikročila, pouze pro rozzlobené rodiče vydala uklidňující prohlášení. "Naši hlasovou asistentku jsme navrhli tak, aby odrážela vlastnosti, kterých si ceníme na lidech - inteligenci, ohleduplnost a empatii. Zkušenosti, kterým čelíte, nás mrzí. Šikana je nepřijatelná a je třeba ji co nejdůrazněji odsoudit," reagoval Amazon.

