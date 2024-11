Dárkový poukaz Tinder: seznamte se snadněji s prémiovými funkcemi!

Rádi byste si k sobě našli drahou polovičku? Givery přichází s možným řešením - dárkovým poukazem Tinder.

A aby bylo vaše seznamování ještě hladší, můžete si vybrat z dvou možností předplatného. A co je na Tinder dárkovém poukazu od Givery nejlepší? Předplatné, které si můžete pořídit na Givery, vychází cenově lépe, než kdybyste si jej zaplatili přímo v aplikaci!

Výhody Givery poukazů

Pokud sháníte dárek na poslední chvíli, Tinder poukaz od Givery vás nezklame. Okamžitě po zaplacení vám totiž na emailu přistane dárkový kód, který můžete inovativně přepsat na jakékoliv přáníčko k narozeninám či k svátku. A kdybyste náhodou zatoužili po lépe vypadajícím poukazu, lze si objednat i fyzickou verzi. Na svých stránkách Givery nabízí i exkluzivní vysouvací dárkové balení ve dvou barevných variantách. Černý či růžový poukaz se k Tinderu skvěle hodí a dodá dárku potřebný šmrnc.

Dárkové poukazy Givery potěší opravdu každého. Není zapotřebí za ně platit jen kartou - kupující si volí mimo jiné i mezi platbou převodem nebo hotově na terminálech Sazky. Navíc vám jakákoliv verze předplatného zaručí neomezený přístup k obsahu Tinderu bez reklam, které dokáží hledání partnera v neplacené verzi aplikace poměrně dost znepříjemnit.

Co umí Tinder Plus® ?

Narozdíl od běžné verze Tinderu vám Tinder Plus® nabízí neomezený počet lajků. Můžete tak procházet dostupné profily, dokud vás to zkrátka nepřestane bavit. A všichni víme, že bez práce nejsou koláče - takže vzhůru do prohlížení, lajkování a hledání toho nejsprávnějšího partnera!

Tinder Plus® také nabízí skvělou možnost rewindu. Asi každému, kdo holduje internetovým seznamkám, se někdy stalo, že omylem překlikl a utekl mu potenciálně zajímavý profil. A protože bez zaplacené verze není možné se vrátit, zůstal v propadlišti dějin. S Tinder Plus® a možností rewind si nemusíte zoufat, že přijdete o skvělá propojení.

Další speciální funkcí Tinder Plus® je Passport™ . Pokud by vám náhodou byla naše česká kotlina malá nebo byste zatoužili po poznávání nových kultur, je pro vás tato funkce skvělá. Umožňuje totiž svým uživatelům chatovat s svobodnými lidmi po celém světě bez hranic.

Samozřejmostí je v této verzi předplatného také to, že vám je celá aplikace k dispozici bez reklam.

Proč zvolit Tinder Gold® ?

Tinder Gold® má všechny výše zmíněné funkce. Oproti plusové verzi však umí navíc ještě poskytnout náhled na to, kdo vám dal zlatý lajk - získáte tak skvělá propojení od lidí, kteří o vás mají skutečný zájem. Navíc vám také přináší nové Top výběry každý den, takže máte o kvalitní matche vystaráno. Každý týden také dostanete 5 Super lajků navíc. Pokud tedy hledáte opravdu kvalitní propojení a dlouhodobý vztah, verze Gold se vám bude hodit.

Výhodné předplatné

Na Givery koupíte Plus předplatné na měsíc za 247 Kč, Gold předplatné na měsíc pak za 318 Kč. To je výhodnější cena než v samotné aplikaci! Rozhodně není na co čekat - pořiďte si výhodný Tinder poukaz.