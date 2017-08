Pět věcí, které se vyplatí sledovat na letošní Vueltě

před 30 minutami

V sobotu 19. srpna startuje španělská Vuelta - jeden ze tří největších a nejslavnějších cyklistických závodů na světě. Bude zajímavá z mnoha pohledů. Například tím, zda Chris Froome dokáže splnit týmový cíl a vyhraje po Tour de France další legendární trofej. Nebo tím, že zde končí kariéru Alberto Contador.

1. Dokáže Froome vyhrát?

Jen dva muži cyklistické historie vyhráli Tour de France a Vueltu v jedné sezoně. V roce 1964 to byl Jacques Anquetil a o čtrnáct let později další Francouz Bernard Hinault.

Do roku 1995 tento double nebyl reálný kvůli jarnímu termínu španělské Grand Tour. Nicméně ani v posledních dvaadvaceti letech si nikdo nedokázal podmanit oba dva závody v jednom roce. Poslední etapu Tour de France a úvodní týmovou časovku Vuelty dělí jen 26 dnů.

Pro srovnání, po dojezdu Gira měl Nairo Quintana na odpočinek 34 dnů a stejně si na doublu Giro - Tour vylámal zuby. Chris Froome byl už vloni velmi blízko historicky prvnímu britskému vítězství na Vueltě. Nakonec se to mu nepovedlo kvůli školácké chybě týmu Sky. Nakonec ztratil v Madridu přes minutu na vítězného Quintanu.

Sky se rozhodlo, že se to letos nesmí opakovat, a tak Froome společně s týmem připravil bojový plán s postupnými cíli. Ten první, vyhrát Tour de France, vyšel skvěle.

Díky pozměněnému tréninku i menšímu závodnímu vytížení v průběhu sezony 2017 má Froome přijet do Španělska relativně "odpočatý". S tím koresponduje i fakt, že 32letý Brit má letos zatím zapsáno jen jediné vítězství - to celkové z Tour de France.

2. Contadorova rozlučka

Startovní číslo 1 poveze symbolicky Alberto Contador, který se loučí s profesionální cyklistkou. Oblíbený Pistolero si po Tour de France vzal chvíli na rozmyšlenou a pak přišel s oznámením o konci své kariéry.

Štěpán Straka Sportovní komentátor (Eurosport TV)

Specializuje se na cyklistiku, běh na lyžích, veslování a atletiku.

Pravidelně přispívá do českých cyklistických časopisů.

Trojnásobný mistr republiky ve veslování.

Překvapení? Ne zcela. Alberto Contador už prostě nemá trpělivost dál snášet útrapy moderní cyklistiky. Za poslední dva roky na Tour de France skončil šestkrát na zemi a vloni musel po pádu i odstoupit, stejně jako v roce 2014.

Svým rozhodnutím jako by si sám odpověděl na otázku, jestli toto má ještě zapotřebí. Jednoduše, co je moc, to je moc a končit kariéru jako něčí domestik se pro závodníka jeho kalibru nehodí. Tým mu vychází vstříc.

Přestože původní plán s vítězem všech tří Grand Tours měl dvouletý horizont a na této Vueltě se Trek-Segafredo chtěl snažit o etapová prvenství se svými mladými závodníky, nikoliv o celkové pořadí.

Domácí Vueltu Contador vyhrál už třikrát (2008, 2012 a 2014). Ani letos rodáka z Pinta u Madridu nebude nikdo podceňovat. Právě zkušenosti a taktická vychytralost Španěla budou patřit k jeho trumfům.

Koneckonců Quintanovo vítězství z minulého roku zařídil právě Contador, když svým nástupem hned po startu krátké hornaté etapy na Formigal rozpáral peloton a nachytal celý tým Sky na švestkách. Quintanu a Movistar nikoliv.

Vzpomeňme si také na jeho kousek z roku 2012. Tehdy se v nevinně vyhlížející etapě na Fuente Dé stal jeho obětí dosud jasně vedoucí Joaquim Rodríguez. Ať už Contadorův výsledek z jeho poslední Grand Tour bude jakýkoliv, čekejme klasický bojovný projev plný útoků, nástupů v nečekaných momentech a užijme si naposled jeho tanec v pedálech. Končí totiž další z generace cyklistů "ze staré školy".

3. Movistar bez Quintany i Valverdeho

Startovat na své domácí Grand Tour bez Quintany a Valverdeho je pro vedení Movistaru samo o sobě noční můrou. Tým, který už čtyři roky po sobě kraluje žebříčku UCI World Tour a vloni Vueltu s Nairem Quintanou vyhrál, ovšem nestojí jen na dvou závodnících. Ano, body získává hlavně ono protežované duo Q + V, ale bez kvalitní podpory by ani oni nevyhrávali.

Valverdeho zranění a Quintanova únava po Giru a Tour tak otevírají dveře pro mladší a méně známá jména. Nejvíce se hovoří o mladé dvojici Rubén Fernández a Marc Soler.

Starším z nich je šestadvacetiletý Fernández. Vítěz Tour de l'Avenir 2013, závodu považovaného za Tour de France kategorie do 23 let, který si už vloni ve třetí etapě Vuelty vyzkoušel červený dres pro vedoucího muže celkového pořadí.

Marc Soler vyhrál Avenir před dvěma roky a letos dokončil těžký etapák Okolo Katalánska na třetím místě. Pak ještě přidal osmé místo ve Švýcarsku, na tradiční generálce před Tour de France.

Movistar si tak tohoto třiadvacetiletého talentovaného Katalánce zajistil smlouvou až do roku 2019. Letošní Vuelta bude však premiérou na třítýdenním etapovém závodě.

Armádu skvělých vrchařů Movistaru vedou pak Kolumbijci Betancur s Anaconou nebo zkušený Španěl Daniel Moreno, který už pětkrát v kariéře finišoval na Vueltě v první desítce a vyhrál tři etapy.

Cyklistika už dávno není individuální sport. Bez výtečně připravených domestiků by lídři jednotlivých týmu nic nezmohli. Výkony "těch druhých" závodníků Movistaru by tento trend měly na letošní Vueltě potvrdit.

4. Nibali, Bardet, Aru a kdo dál

Pokud je Chris Froome největším favoritem 72. ročníku Vuelty, kdo je při neúčasti Quintany jeho největším soupeřem? Letmým pohledem na startovní listinu závodu se adepti na zisk "El Rojo", červeného trikotu pro vítěze Vuelty, dělí na ty, kteří jeli Tour de France, a ty, kteří spojují Vueltu s Girem.

Objet dva dlouhé etapové závody v jedné sezoně na vítězství nebo na vysoké umístění v celkové klasifikaci je vždy riskantní. Třeba Tom Doumulin, vítěz letošního Gira, účast na Vueltě odmítl. Jednoduše už nechce svoje tělo vystavovat takové fyzické a psychické zátěži.

Z Froomeho rivalů z Tour de France přijíždí hlavně dvojice Romain Bardet a Fabio Aru. Oba si však kombinaci dvou Grand Tours s měsíčním odstupem zkusí poprvé v životě. "Romain už závodnicky dospěl a je čas prozkoumat jeho možnosti," soudí šéf týmu Ag2r Vincent Lavenu. Méně taktický styl závodění a tradičně velké množství horských etap v itineráři Vuelty hovoří v Bardetův prospěch. Naopak dlouhá časovka na 42 km ve třetím týdnu závodu bude pro 26letého vrchaře velkým problémem.

Fabio Aru, vítěz španělské Gran Tour z roku 2015, po jarních problémech s kolenem překvapil pátým místem na Tour de France. V jejím třetím týdnu už sice ztrácel, ale možná právě tady "dozávodil" své tréninkové manko z jara a po kratším odpočinku přijíždí na Vueltu s myšlenkami na odvetu. I pro sedmadvacetiletého závodníka ze Sardinie však bude kombinace Tour - Vuelta krokem do neznáma.

Skupinu favoritů s Girem v nohách jasně vede Vincenzo Nibali. Lídr týmu Bahrain-Merida bude na Vueltě útočit na své páté vítězství na Grand Tour a papírově má ideální výchozí pozici.

Kombinace Gira a Vuelty je pro něj opakováním modelu z roku 2013, kdy Giro vyhrál a ve Španělsku skončil druhý za Američanem Hornerem. Závodní tempo si po vysokohorském soustředění vyzkoušel na Okolo Polska (9. místo) a velmi těžká skladba etap Vuelty je pro neunavitelného Sicilana spíš pozitivem.

"Všechny horské dojezdy v itineráři sice neznám, ale na papíře je to standardní Vuelta. Tvrdá a vyčerpávající od startu do cíle," dodává s pokorou k trati s padesáti horskými prémiemi druhé a vyšší kategorie.

Dvaatřicetiletý "Žralok z Messiny" se tedy po zvážení všech okolností zdá být tím nejnebezpečnějším rivalem Chrise Froomea, ale zdaleka není sám. "Jsou tu závodníci z Gira i Tour, není tu jasný favorit a fanoušky čeká velké divadlo na nepředvídatelné trati," dodává Nibali.

5. Brutální Alto de l'Angliru

Nejtěžší evropské stoupání Alto de l'Angliru je na programu ve 20. etapě letošní Vuelty. Tedy poslední horské etapě celého závodu. Desetikilometrový kopec s průměrným stoupáním 10 % a maximem až na 24 % se pojede teprve pošesté v historii Vuelty.

Poprvé se na vrcholu kopce v mysticky zamlžených Asturijských horách radoval domácí José Maria Jiménez. Své vítězství pak dojemně věnoval Marcu Pantanimu, který byl v tom roce zbaven trikotu vedoucího závodníka Gira d'Italia kvůli vysokému hematokritu.

Naopak naposledy se tady z etapového triumfu radoval Francouz Kenny Elissonde, který je se svými 52 kg živé váhy naprosto ideálním typem závodníka pro kopce těchto parametrů.

Chris Froome zná stoupání z roku 2011. Tehdy se britská dvojice týmu Sky Wiggins a Froome musela sklonit před Španělem Juanem Jóse Cobem, ale právě tato Vuelta objevila Chrise Frooma jako budoucího favorita Grand Tours.

Tentokrát se na Angliru pojede na konci krátké etapy (117 km) z Corvera de Asturias a není potřeba zdůrazňovat, že v tomto kopci se celkové pořadí může doslova obrátit vzhůru nohama.

Mimochodem, mezi vítěze na Angliru se řadí i Alberto Contador. Psal se rok 2008. Angliru se jelo ve 13. etapě a závodník (tehdy v barvách Astany) tam z dresu lídra Vuelty vysvlékl Baska Egoie Martíneze. Contador tehdy vedení udržel až do Madridu, a vyhrál tak svou druhou Grand Tour v kariéře.