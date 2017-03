Lubor Tesař, nový expert rubriky Cyklo: Milujete cyklistiku? Pak jste tady správně

před 1 hodinou

Medailista z mistrovství světa v silniční cyklistice a mnohonásobný mistr republiky Lubor Tesař se stává novou tváří, která se bude podílet na přípravě rubriky o cyklistice na Aktuálně.cz. "Chceme psát i pro ty, kteří nezávodí, nesledují sport, ale mají rádi kolo a rádi jezdí na výlety nebo třeba do práce," říká v prvním sloupku v rubrice Cyklo na Aktuálně.cz:

Milí čtenáři,

v České republice je spousta skvělých cyklistických závodů, kde se každý může porovnat se svými konkurenty, ale ty jezdí jen několik tisíc více či méně trénovaných lidí.

Ale co ti ostatní? Ta obrovská skupina lidí, kteří chtějí poznávat zajímavá místa nejen u nás; rodiče, kteří učí děti jezdit na kole a chtějí se s nimi vydat na výlety; ti, kteří pomocí kola startují či udržují zdravý životní styl; co jezdí na kole do práce, na nákup nebo třeba jen k babičce do sousední vesnice?

Právě pro ně teď připravujeme nejen řadů článků na zajímavá a poučná témata s názory odborníků, ale i jedno překvapení, se kterým chceme přijít v blízké době. Vždy půjdeme v daném motivu až k morku kosti. Nechceme vám nic vnucovat, budeme se snažit pomocí názorů a zkušeností dobrat vždy co nejblíže k pravdě.

Vlastní názor si musíte udělat vy sami. Nechceme pomáhat tvořit stádo, které půjde tam, kam napíšeme nebo ukážeme. Naopak, každý cyklista (člověk, který si sedne na kolo) by měl být osobnost s vlastní hlavou. Už jen proto, že když se špatně oblékne, bude mu zima, když si nevezme rezervní duši, může jít zpátky pěšky, a když udělá chybu a nebude předvídat, nejspíš spadne z kola a může se zranit.

My nic z toho nechceme, právě naopak. Přejeme si, aby pro vás kolo bylo nejen zdravým dopravním prostředkem, ale přinášelo i spoustu krásných a radostných okamžiků na vašich cestách.

A já se těším, že se o ně s námi podělíte svými příspěvky či krátkými videi. Přejeme si spolu s vámi vytvořit jeden velký cyklosvět, jenž bude stále "aktuální". Věřím, že se nám to časem podaří.

A nebojte se, o tipy na závody a reportáže z nich, včetně těch největších, jako je Giro a Tour, rozhodně nepřijdete. Ke zpravodajství, které pro vás připravuje sportovní redakce Aktuálně.cz bychom pro vás rádi připravili navíc i zajímavé speciály s pohledy do zákulisí Grand Tours.

Váš Lubor Tesař