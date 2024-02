Čtyři cíle udržitelného života pro rok 2024

Nenechte se mýlit, trend udržitelnosti se i v roce 2024 těší čím dál větší pozornosti. A má to dobrý důvod.

Dopad změny klimatu se projevuje každým rokem více a více, a i když za to nemůžou naše každodenní zvyky nebo způsob života, zelené myšlení může vést k tomu, že budeme chtít větší změnu v našich životech jakožto společnost. Takže jaké jsou čtyři cíle udržitelného života, které si můžete v roce 2024 osvojit a které mohou nejen pomoci zachránit svět, ale také vést k naší osobní změně, abychom v nadcházejícím roce žili zeleněji a doufejme, že i šťastněji?

1. Udržitelné oblečení

Věřte nebo ne, oděvní průmysl je jednou z největších škodlivin na světě. Není tedy žádným překvapením, že organizace a vlády, zejména v EU, zaujímají k této otázce tvrdší postoj a prosazují udržitelné módní trendy zaměřené na snižování uhlíkové stopy oděvního průmyslu. Ten sám se také snaží být zelenější a přesouvá se (pomaleji, než jsme čekali) od rychlé módy zpět k udržitelnému oblečení. Když mluvíme o udržitelné módě, je tu ještě jeden trend, který bere generaci GEN Z a mileniály útokem a proniká do našich každodenních životů, a tím je oběhová móda. Každý rok končí tisíce tun kvalitního secondhandového a outletového oblečení v popelnici. Ale to by se mohlo brzy změnit. Řada značek nabízí lidem, aby si koupili jejich oblečení. Vy můžete prodávat vaše oblečení a tím nejenom dělat místo ve vašem šatníku pro zelenější alternativu, ale také si vydělat nějaké peníze.

2. Veřejná doprava

Zatímco všichni trpělivě čekáme, až se elektromobilový průmysl stane hlavním hráčem na trhu, můžeme pomoci našim městům stát se pro nás zdravějšími tím, že jednoduše půjdeme pěšky nebo použijeme veřejnou dopravu. Pokud to pro vás není možné tam, kde žijete, spolujízda je stále velmi dobrou alternativou. Aplikace pro hledání spolujezdců jsou již hojně používané v USA a Evropa tento trend následuje, i když hromadná doprava je stále ještě lépe organizovaná ve "starém světě".

3. Energeticky úsporné domy

Štítky A++ na elektronice jsou pro Evropu již standardem. Ale i něco tak jednoduchého, jako je výměna žárovek za energeticky úsporné, může při použití ve velkém ušetřit spoustu energie. Dokonce i investice do nových způsobů vaření, jako je vzduchová fritéza nebo tlakový multifunkční vařič, vám může ušetřit elektřinu a zároveň pomoci vašemu zdravějšímu životnímu plánu. Pomocí online kalkulátorů energetické účinnosti můžete zjistit, co můžete změnit, aby byl váš domov šetrnější k životnímu prostředí.

4. Sledování ekologických iniciativ vaší vlády

Pokud chceme v našich komunitách prosadit změnu politiky, musíme se neustále informovat o změně klimatu a o iniciativách, které vlády zemí EU přijímají. Za tímto účelem rozšiřuje směrnice EU o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD) své zásady a nutí společnosti, aby zveřejňovaly jejich úsilí o ekologickou a udržitelnou výrobu a obchodní model. Kontrola veřejně dostupných informací je skvělým způsobem, jak vyjádřit váš názor na záležitosti v místě vašeho bydliště a komunity. Také nákup od společností certifikovaných CSRD je skvělým způsobem, jak podpořit podniky, které se starají o životní prostředí.

