Vločky, které v žáru neroztají. Série Co z tebe bude?! ukazuje sílu mladé generace

V souvislosti s generací lidí, která přišla na svět v 90. letech, je to matka všech klišé. Jak ale ukazuje podcastová série Co z tebe bude?!, jsou členové takzvané "generace sněhových vloček" leckdy dál než jejich rodiče. Aktivně řeší svůj vztah k práci, rodině i ke svému tělu. Moderátoři pořadu Clara Zanga a Tomáš Maca se za patnáctidílnou "internetovou terapií" ohlížejí v otevřeném rozhovoru.

Série začínala zpověďmi slavných, kterým ještě nebylo třicet let. Po rozhovorech se Štěpánem Kozubem nebo Josefem Trojanem se k moderátorovi Tomáši Macovi přidala Clara Zanga a začali spolu zpovídat mladé lidi, kteří sice nejsou známí, ale jejich příběhy nejsou o nic méně inspirující.

"Došlo mi, že nemám žádný život, jenom jsem pracovala," svěřila se v podcastu divadelní produkční Nicol, která dávala zaměstnání více, než uneslo její psychické a fyzické zdraví. "Dlouho odvozovala svoji hodnotu od svého výkonu, než pak vyhořela," reflektuje zkušenost mladé ženy Tomáš Maca a sdílí vlastní zkušenost: "Říkal jsem si, že jsem na podobné cestě, rozhodně tu tendenci pracovat ve volném čase a odvozovat od toho vlastní identitu mám hodně zakořeněnou."

Clara Zanga si při shánění respondentů všimla, že přihlásit se do tématu o vyhoření chtěli spíše respondentky než respondenti. "Když jsme řešili profesní krizi, bylo to nejvíce do očí bijící. Scházela se nám spousta příběhů žen, které prošly proměnou, změnily obor, přiznaly si, že nastal problém, a našly si čas si to vyřešit. Oproti tomu se nám ozývalo málo můžu." Když už napsali, nechtěli o této tíživé etapě mluvit a měli pocit, že problémy snadno překonali a mohou jít dál. "To jsou problémy, které si neseš několik let," dodává k tomu Tomáš Maca s tím, že jednoduchá řešení většinou nefungují.



Zanga upozorňuje, že obecně chodí na terapie spíše ženy, a jak popsala v jednom ze svých článků, může to mít na vztah, kde na sobě pracuje jen jeden jeho člen, negativní vliv.

"V každém příběhu jsem si našla střípky toho svého," ohlíží se za sérií, která před létem končí a bude pokračovat na podzim, moderátorka. "Třeba Adéla popisovala, jak do pandemie naplňovala stereotypní představy krásy, ale když přibrala, přišly neustále se opakující nepříjemné komentáře, aniž by je zajímalo, jak to prožívá." Zangu příběh oslovil, protože má sama zkušenost s poruchou příjmu potravy. "Lidi mi dávali nejvíce komplimentů, když jsem na tom fyzicky a psychicky byla špatně. Tělo sice pořád funguje, ale jsi unavená a je ti pořád zima," vzpomíná.

Rozhovor o sérii Co z tebe bude?! si můžete pustit i jako video:

Video: Tomáš Maca, Clara Zanga

Do podcastu se ale přihlásilo i několik mužů. Vedle Matěje, který odmítá stereotypní roli muže jako živitele rodiny, jenž nechává péči o rodinu jen na matce, se přihlásil student Honza. Moderátorku zaujalo, že se její respondent svěřil se závislostí, která není u generace zvyklé na rychlý internet ojedinělá. "Závislost na pornu mi přišlo hodně nosné téma. Bavili jsme se o tom, že ho měl k dispozici od dětství. Fungovalo u něj jako emoční berlička, když mu není dobře, tak se tím uklidňuje…," připomíná příběh mladíka, jehož kromě pornografie trápí obtíže s navázáním dlouhodobějšího vztahu.

Moderátoři se shodli, že vzorek jejich respondentů je specifický a nelze z něj vyvozovat zevšeobecňující závěry. Řada z nich už chodí na terapii, a je tak zvyklá své problémy řešit a mluvit o nich. Jejich příklad ale může být v mnohém inspirativní. "Myslím, že o problémech mezi známými více mluvíme a sdílíme to spolu, starší lidi to budou dělat míň, protože to považují za ostudu," domnívá se moderátorka Clara Zanga. Rozhovor najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty.