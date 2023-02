Teď už si všimnete. Nenápadný efekt je nesmrtelnou legendou filmu. Už 70 let

Severní Korea dnes oznámila, že předchozí den otestovala mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-15. Střela vystoupala do výšky 5768 kilometrů a doletěla do vzdálenosti 989 kilometrů, uvedla severokorejská tisková agentura KCNA. Údaje ze zkoušky ukazují, že tato zbraň by teoreticky byla schopná dosáhnout pevninské části Spojených států, pokud by letěla po standardní trajektorii, napsala agentura AP.

Podle KLDR raketa po necelých 67 minutách dopadla do předem určené oblasti ve vodách mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. Tokio již v sobotu uvedlo, že střela dopadla do jeho výlučné ekonomické zóny západně od jeho pobřeží.

Podle vyjádření Pchjongjangu se jednalo o cvičný "překvapivý odpal", který potvrdil připravenost KLDR provést smrtící jaderný protiútok proti nepřátelským silám. První test rakety Hwasong-15 uskutečnila Severní Korea v roce 2017.

"Důležité tady je, že toto cvičení bylo nařízeno týž den, bez předchozího upozornění. Doba mezi rozkazem a odpalem se s dalšími testy zřejmě bude zkracovat," prohlásil spolupracovník americké Carnegieho nadace pro mezinárodní mír Ankit Panda.