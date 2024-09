Skrytě nemocné srdce. Stačí málo a můžete svému psovi zachránit život, říká kardiolog

Preventivní prohlídka u specializovaných lékařů je pro člověka poměrně běžnou záležitostí. Návštěvu specialisty by ale kromě jiného měli zvážit i majitelé psů. "Řadu onemocnění jsme schopni podchytit ve fázi, kdy ještě pes nemá žádné viditelné příznaky, takže když nasadíme léčbu včas, výrazně můžeme danému zvířeti prodloužit život," říká psí kardiolog a veterinář Michal Fiedler.

"V dnešní době máme u spousty srdečních onemocnění zkušenosti podložené klinickými studiemi, že pokud se léčba zahájí v době takzvané asymptomatické fáze, dokážeme některá onemocnění buď zcela vyléčit, nebo danému pacientovi výrazně prodloužit život," popisuje Michal Fiedler s tím, že zrádnost takových onemocnění spočívá často v tom, že během asymptomatické fáze si majitel psa nemůže všimnout téměř žádných příznaků.

Muž, který působí na klinice ve středočeském Slaném, je jedním z mála veterinářů specializujících se na psí srdce. Stát se takovým specialistou není podle jeho slov vůbec jednoduché. "Pokud se chce člověk po standardně šestiletém studiu veterinárního lékařství na vysoké škole na něco specializovat, musí se zaměřit na postgraduálním vzdělávání výhradně v zahraničí," vysvětluje veterinář a dodává, že záměr stát se psím kardiologem během studia na vysoké neměl.

Pro daný obor ho nadchla až účast na zahraničním kardiologickém semináři v Portugalsku. "Kardiologie je fascinující a naprosto unikátní třeba i tím, že sledujeme orgán, který neustále pracuje," vysvětluje Fiedler. Své nadšení se následně rozhodl uplatnit během studia v zahraničí, kdy se mu podařilo vystudovat magisterský program v oblasti kardiologie.

Čím trpí psí srdce

Navštívit psího kardiologa může podle Fiedlera v podstatě kdokoliv, kdo chce ke zdraví svého psího parťáka přistupovat zodpovědně. "Někteří chovatelé mají v rámci plemenných klubů povinnost absolvovat se svými psy před zahájením chovu kardiologické vyšetření. To se týká například chovatelů plemen jako výmarský ohař nebo kavalír King Charles španěl," vysvětluje veterinář.

Druhým dechem ale dodává, že návštěvu kardiologa by měl zvážit každý, kdo si potrpí na maximální prevenci. "Případně bych neváhal, ani pokud majiteli psa takovou návštěvu doporučí jiný veterinář po standardní kontrole s tím, že se mu při poslechu zvířete něco nezdálo."

Nejčastějším onemocněním srdce, které se u psů vyskytuje, je podle Fiedlera degenerativní onemocnění chlopní. "Většinu mých pacientů tvoří starší pejsci, kteří trpí právě na to," vysvětluje veterinář s tím, že se jedná o celosvětově nejrozšířenější problém. "Pokud bychom se měli bavit o tom, co trápí specificky psy v České republice, je to stejné jako ve světě - degenerativní onemocnění mitrální chlopně. Jediné specifikum by tady u nás mohlo být snad v tom, že se tak často nesetkáváme s parazitárními onemocněními srdce. Jinak se všude na světě řeší víceméně to stejné," popisuje Fiedler.

Kolik stojí léčba?

"Obecně lze říci, že zpozornět by měli majitelé malých psích plemen hmotnosti do 10 kilogramů, kteří na ty stařecké degenerativní nemoci chlopní trpí," vysvětluje Fiedler, "takže ti by měli s pejsky v pokročilejším věku určitě na vyšetření chodit preventivně, nebo alespoň zajistit, aby veterinář, který psy běžně očkuje, je i poslechl." Dalšími plemeny, jejichž majitelé by neměli nic nechávat náhodě, jsou pak podle něj například psi typu buldok, buldoček a obecně brachycefalická plemena. "Dále by si to měli pohlídat i majitelé King Charles španělů nebo třeba dobrmanů," vyjmenovává Fiedler.

V případě, že veterinář psovi zmiňované degenerativní onemocnění skutečně diagnostikuje, řeší se nasazením léků, které musí majitel psovi pravidelně podávat. "V dnešní veterině samozřejmě existují i operativní přístupy na opravu chlopní, ale jedná se o extrémně nákladné procedury, které stojí statisíce korun," popisuje Michal Fiedler. "Oproti tomu pokud se budeme bavit o standardní medikaci pro desetikilového psa, tak se finančně pohybujeme od dvou do pěti tisíc korun měsíčně," uzavírá veterinář.

