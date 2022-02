Země je placatá, tvrdil muž a provedl experiment. Sám sebe tím usvědčil ze lži

Lidé na sociálních sítích se baví nepovedeným experimentem, do kterého se pustil zastánce teorie o tom, že Země je placatá. Do vzduchu vypustil speciálně upravenou kameru, podle jejíchž záběrů měl rozpoznat, jestli zemský povrch je, či není zakřivený. Ani po zjištění výsledku se však nesmířil s realitou.

Záběry z dokumentu Behind the Curve z roku 2018 se až teď staly virálními | Video: Zdroj: Reddit / Netflix

V rámci experimentu připevnil kameru na prkno se dvěma otvory vyřezanými tak, aby byl jeden k její čočce blíž a druhý dál. Následně konstrukci nechal vznést do vzduchu a postavil pod ni svého asistenta s pochodní. Záběry pocházející z dokumentu Behind the Curve se objevily na sociální sítí Reddit, kde zaznamenaly velký ohlas.

Za pokusem stál následující předpoklad: pokud je Země skutečně placatá, měl by hledáček kamery, který směřuje přímo skrze díry v prkně, zachytit světlo pochodně bez jakéhokoli překrytí. V případě, že je planeta kulatá, naopak vzdálenější otvor v důsledku zakřivení zemského povrchu výhled kamery na pochodeň lehce schová. Píše o tom deník The Independent.

Ke zklamání autora videa se naplnil druhý zmíněný scénář. To ovšem "plochozemce" nijak zvlášť nevykolejilo. "Zajímavé," pronesl, když mu pokus vyvrátil jeho hypotézu. Svého přesvědčení se ale v dokumentu ani po této zkušenosti nevzdal. Snaha dokázat svou pravdu ho naštěstí stála jen trochu hrdosti.

Čtyřiašedesátiletý Mike Hughes v roce 2020 skončil mnohem hůř. Ve snaze podat důkaz o tom, že je Země placatá, se nechal vystřelit do vzduchu ve vlastnoručně sestrojené raketě na parní pohon. Doufal, že se dostane do výšky 1,5 kilometru, odkud na vlastní oči spatří, jestli je zemský povrch zcela rovný, nebo zakřivený. Nakonec se však se svým strojem zřítil a zemřel.

Padák se otevřel předčasně, raketu zpomalil, zřítila se do pouště. Mike Hughes nepřežil: