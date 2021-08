Chlapec strávil 500 nocí ve stanu. Vybral tak 16 milionů na péči o smrtelně nemocné

Jedenáctiletý Max Woosey z anglického hrabství Devon si už rok a půl odpírá pohodlí měkké postele a naducané peřiny. Místo toho dobrovolně přespává ve stanu zabalený do spacáku. Do výzvy se pustil v rámci charitativní sbírky na provoz místního hospicu, na který zatím vybral přes 540 tisíc liber (více než 16 milionů korun).

Když jedenáctiletý Max Woosey 10. srpna usínal, měl před sebou v pořadí pětistou noc po sobě, kterou nestrávil v posteli, ale venku. Teenager z anglické vesnice Braunton většinou přespával ve stanu, který dostal od souseda Ricka Abbotta (ten později zemřel na rakovinu a své poslední měsíce prožil v místním hospicu).

Nezisková organizace North Devon Hospice, která se stará o smrtelně nemocné pacienty, však loni na jaře kvůli vypuknutí pandemie koronaviru začala mít problémy s financováním. Jakmile se chlapec doslechl, že je ohrožena péče o lidi, jako byl jeho soused, přemýšlel, jak by sám mohl přispět k jejímu udržení, a tak se zrodila jeho netradiční výzva.

Aby na důležitost zachování hospicu upozornil, začal 28. března 2020 přespávat ve zmíněném stanu a postupně se mu tímto způsobem povedlo od štědrých dárců vybrat přes 540 tisíc liber (více než 16 milionů korun). "Několikrát jsem synovi říkala, že už udělal dost a nemusí dál přespávat venku. On chce ale ve výzvě pořád pokračovat," prozradila pro zpravodajský web stanice BBC Maxova matka Rachel.

"Na začátku bych si nikdy nemyslel, že to vydržím tak dlouho, ale brzy jsem si stanování neuvěřitelně zamiloval. Dokud bude venku letní počasí, tak rozhodně nepřestanu," zdůraznil Max. A aby 500. výročí bez postele náležitě oslavil, odhodlal se poprvé v životě tábořit v divočině uprostřed lesů, kde si s pomocí rodičů postavil přístřeší ze dřeva. "Rok a půl pod stanem byl občas těžký, ale stoprocentně to stálo za to," dodal teenager.