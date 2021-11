Obrazem: Nejkrásnější nádraží v Česku. Soutěž, která je hledala, letos končí

Velkoobchodní ceny plynu v Evropě dnes klesají, protože se obnovil tok ruského plynu do Německa plynovodem Jamal. To posílilo naději, že Rusko splní svůj závazek a zvýší dodávky, a současně zmírnilo obavy z nedostatku plynu a vysokých cen s blížící se zimou. Rusko se na dodávkách plynu do Evropy podílí třetinou.

Velkoobchodní ceny plynu v zemích Evropské unie a v Británii sice klesly, podle analytiků však bude vyšší pokles cen záviset na tom, zda toho Rusko udělá víc pro zmírnění evropských obav a jak chladná bude nadcházející zima. Dokud tyto obavy nezmizí, ceny zůstanou vysoké, uvedl analytik poradenské firmy Energy Aspects Trevor Sikorski.