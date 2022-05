Tady se natáčela Hra o trůny. Fanoušci najdou v Chorvatsku draky i bájný Meereen

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) by měl do dvou týdnů informovat vládu a premiéra Petra Fialu (ODS) o možných změnách v čele civilní rozvědky. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce dnes odmítl komentovat informace serveru Neovlivní.cz, že se chystá do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) jmenovat bývalého příslušníka armádních speciálních sil Petra Mlejnka. Podobné personální změny případně oznámí až po jednání s premiérem a sněmovním bezpečnostním výborem, zdůraznil.

Bývalý zástupce šéfa speciálních operací Mlejnek má podle serveru Neovlivní.cz nahradit nynějšího ředitele civilní rozvědky Marka Šimandla. Toho jmenoval do čela ÚZSI tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v září 2018. Podle zákona jmenuje a odvolává ředitele ÚZSI ministr vnitra se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel civilní rozvědky odpovědný ministru vnitra.

Rakušan řekl, že nebude oznamovat změny v médiích.